В Баку прошел фестиваль воздушных змеев при поддержке Yango Azerbaijan - ФОТО

На побережье Каспийского моря, на территории общественного пляжа IDEA в бакинском поселке Шихово, прошел масштабный социально-интеграционный праздник — «Фестиваль воздушных змеев — Давай дружить» (Gəl Dost Olaq – Çərpələng Festivalı).

Инициатором и главным организатором фестиваля выступило Общественное объединение «Дети Азербайджана» («Azərbaycan Uşaqları» İctimai Birliyi). Проект стал продолжением первого этапа фестиваля, который состоялся в августе в Набрани и был приурочен к Международному дню дружбы. Бакинский этап объединил сотни юных жителей столицы вокруг ценностей взаимовыручки, равенства, заботы об экологии и искренней дружбы.

Ключевой задачей фестиваля стало создание инклюзивной среды, где каждый ребенок чувствует себя частью большой и дружной семьи. В атмосфере единения и дружбы в фестивале приняли участие дети самых разных возрастов и социальных категорий: ребята из малообеспеченных семей, а также дети, лишенные родительской опеки или нуждающиеся в особой заботе. Вместе со своими сверстниками со всего Баку они провели насыщенный день на свежем воздухе, участвуя в десятках спортивных, познавательных и творческих активностей.

Значимый вклад в организацию праздника и поддержку подопечных Общественного объединения «Дети Азербайджана» внесла технологическая компания Yango Azerbaijan. Компания выступила главным партнером мероприятия, организовав для юных участников увлекательные мастер-классы по созданию и запуску воздушных змеев, зону аквагрима и анимационную программу, подчеркнув свою приверженность активной поддержке социальных инициатив в стране.

Помимо этого, программа фестиваля включила в себя другие развлечения:

- Творчество и традиции: сотни участников своими руками собирали, расписывали и запускали в бакинское небо воздушных змеев, соревновались в создании песчаных скульптур и поделок из ракушек.

- Спорт и командный дух: эстафеты, веселые старты в формате «Форт Боярд», забеги и пляжные олимпиады, направленные на сплочение ребят и популяризацию здорового образа жизни.

- Инновации и будущее: интерактивная технологическая зона с боями роботов (Robot Battle) и заездами радиоуправляемых машин (RC Cars), познакомившая детей с миром робототехники.

- Экологическое просвещение: тематические воркшопы об экологии Каспия, важности сортировки и переработки отходов, а также традиционная зона «Экологической клятвы».

Праздник завершился ярким шоу красок Color Fest, выступлениями музыкальных исполнителей и зрелищным запуском светодиодных воздушных змеев в вечернее небо над Каспием.

«Для нас важно быть не просто удобным цифровым сервисом, но и добрым соседом для каждого жителя города. Поддержка инициатив, направленных на благополучие детей, развитие их талантов и помощь тем, кто в ней особенно нуждается, — это наш вклад в общество, частью которого мы являемся. Мы рады разделить эти искренние эмоции и подарить детям праздник, который останется в их памяти теплым воспоминанием», — отметили в Yango Azerbaijan.

Проведение фестиваля наглядно продемонстрировало, как объединение усилий общественных организаций, государственных институтов и социально ответственного бизнеса помогает создавать инклюзивную городскую среду, укреплять солидарность и открывать новые возможности для подрастающего поколения Азербайджана.

О Yango Group

Yango Group — международная технологическая компания, адаптирующая передовые технологии под потребности местных сообществ по всему миру. Компания развивает цифровые сервисы — мобильность, доставку, фудтех, развлечения и другие — в более чем 35 странах Африки, Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и других регионов.