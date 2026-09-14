Председатель Панафриканского парламента посетит Азербайджан с официальным визитом

Председатель Панафриканского парламента Фатех Бутбиг возглавит делегацию, которая 16–18 сентября совершит официальный визит в Азербайджан.

Об этом говорится на странице Панафриканского парламента в социальной сети X.

Отмечается, что визит состоится по приглашению председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой.

«Визит следует вслед за участием спикера Гафаровой в первой очередной сессии седьмого созыва Панафриканского парламента и отражает обоюдное стремление укреплять межпарламентские связи между странами Африки и Азербайджаном», — говорится в заявлении.

В состав делегации войдут члены Бюро и председатель Северной фракции Панафриканского парламента.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, парламентскую дипломатию, сотрудничество по линии Юг–Юг, а также возможности дальнейшего укрепления институциональных связей между Панафриканским парламентом и Милли Меджлисом Азербайджана.