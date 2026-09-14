 АЖД запускает новый график: Больше рейсов, меньше времени в пути и новые способы оплаты – ПОДРОБНОСТИ  | 1news.az | Новости
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Общество

АЖД запускает новый график: Больше рейсов, меньше времени в пути и новые способы оплаты – ПОДРОБНОСТИ 

Феликс Вишневецкий14:46 - Сегодня
АЖД запускает новый график: Больше рейсов, меньше времени в пути и новые способы оплаты – ПОДРОБНОСТИ 

«Азербайджанские железные дороги» (АЖД) с нового сезона внедряют ряд нововведений в сфере обслуживания для удовлетворения растущего пассажирского спроса.

С 15 сентября на Бакинском железнодорожном вокзале будет введен в эксплуатацию новый турникетный зал, что позволит более гибко управлять пассажиропотоком, сообщает 1news.az со ссылкой на АДЖ. 

Помимо 35 действующих на вокзале турникетов, в новом зале установлено еще 11. Таким образом, общее количество турникетов на Бакинском вокзале увеличилось на 32% - до 46. Подчеркивается, что нововведение позволит пассажирам более комфортно передвигаться по вокзалу, особенно в часы пик, когда пассажиропоток наиболее интенсивен.

Для более комфортной и оперативной организации поездок с 15 сентября будет сокращено время в пути по направлению Хырдалан - Баку. С введением нового графика время в пути поездов составит 35 минут. В настоящее время в связи с ремонтом железнодорожного моста, проводимым в рамках обновления инфраструктуры на участке Хырдалан - Баладжары, продолжительность поездки по данному направлению составляет 45 минут.

Изменение позволит пассажирам экономить время и более удобно планировать свои поездки.

После завершения ремонта моста допустимая скорость на данном участке будет дополнительно увеличена. Таким образом, время в пути по направлению Баку - Хырдалан вернется к прежнему показателю - 26 минутам. Одновременно будет восстановлено пассажирское сообщение по маршруту Хырдалан - Сумгайыт.

Согласно новому расписанию, количество рейсов по маршруту Баку - Хырдалан - Баку увеличено с 26 до 32.

В частности, с учетом пассажиропотока в направлении Хырдалана в утренние часы добавлены два рейса.

Кроме того, на направлении Баку - Хырдалан добавлен рейс в 20:30.

В целом количество ежедневных рейсов пригородных поездов увеличено с 90 до 96.

Кроме того, для удобства пассажиров расширены возможности бесконтактной оплаты проезда через турникеты. Теперь наряду с картами Visa оплатить проезд посредством NFC можно также с помощью карт Mastercard.

Теперь плата за проезд, оплаченный банковской картой, списывается со счета непосредственно в день совершения поездки. Такой подход позволит сделать процесс оплаты более удобным и прозрачным.

В рамках расширения возможностей электронной оплаты на турникетах Бакинского и Сабунчинского железнодорожных вокзалов, а также станций и остановок Пиршаги, Хырдалан, «Кёроглу», Бакиханов, Мамедли и Дарнагюль дополнительно установлено 58 валидаторов для оплаты проезда банковскими картами.

Нововведение позволит пассажирам шире пользоваться альтернативными способами оплаты проезда.

Для дальнейшего повышения комфорта пассажиров на следующем этапе планируется увеличить количество терминалов SİMA Pay, позволяющих оплачивать проезд с помощью технологии распознавания лица.

«Реализуемые меры направлены на повышение уровня обслуживания в железнодорожном транспорте, создание более комфортных условий для пассажиров и расширение применения современных цифровых решений» - отмечают в АЖД.

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