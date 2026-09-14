Скутер, проехавший на красный свет, столкнулся с автомобилем в центре Баку - ВИДЕО

За 10 секунд до аварии водитель скутера уже нарушает правила дорожного движения, проезжая перекресток на запрещающий сигнал светофора, однако из-за отсутствия автомобилей на дороге опасная ситуация в тот момент обошлась без последствий.

Если несколькими секундами ранее случайность уберегла его от аварии, то вскоре все закончилось столкновением - скутер, на котором находился и пассажир, вновь проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем.

Нижеприведенные кадры были зафиксированы камерами наблюдения Центра интеллектуального управления транспортом на пересечении улиц Самеда Вургуна и Мирзаги Алиева в Насиминском районе Баку.

«Эти кадры наглядно демонстрируют простую истину: то, что в один раз нарушение не привело к последствиям, не означает, что в следующий раз все также закончится благополучно» - отмечают в Центре интеллектуального управления транспортом.

Как неоднократно отмечалось, водители малых электрических транспортных средств должны соблюдать требования сигналов светофора, как и другие участники дорожного движения - при этом перевозка пассажиров на скутере запрещена.

Кроме того, на дорогах общего пользования водителям малых электрических транспортных средств запрещено двигаться по полосам, за исключением крайней правой полосы.