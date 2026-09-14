Назначен новый руководитель Пассажирской Авиакомпании, входящей в структуру AZAL 

Марио Чавес назначен Главным исполнительным директором Пассажирской Авиакомпании входящей в состав Azerbaijan Airlines - он будет руководить авиакомпанией на этапе её активного развития.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines.

Марио Чавес имеет более 30 лет профессионального опыта в авиационной отрасли. С 2023 года он занимал должность Главного операционного директора TAP Air Portugal. До этого он занимал должности Главного исполнительного директора Portugalia Airlines, Главного операционного и коммерческого директора Grupo SATA, временно исполняющего обязанности генерального директора Cabo Verde Airlines, а позднее там же стал Главным директором по корпоративным вопросам.

Его профессиональная карьера в авиации началась в 1995 году, а в 1998 году он присоединился к TAP Air Portugal в качестве пилота. Впоследствии он занимал руководящие международные должности в штаб-квартире IATA в сфере полётных операций, включая направления регулирования и повышения эффективности, а также занимал руководящие позиции в различных международных авиакомпаниях. Широкий международный опыт нового руководителя в сфере управления операционной и коммерческой деятельностью авиакомпаний на руководящих должностях внесёт значительный вклад в стратегию расширения авиакомпании.

Назначение является частью продолжающейся работы Azerbaijan Airlines, направленной на обеспечение устойчивого развития, повышение операционного совершенства, улучшение клиентского опыта и внедрение передовых международных практик.