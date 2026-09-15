Конституционный суд Армении рассмотрит соглашение по TRIPP

Конституционный суд Армении сегодня приступит к рассмотрению соответствия Конституции РА соглашения между Республикой Армения и США о стратегическом сотрудничестве по проекту «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP).

Проект TRIPP предусматривает создание стратегического транзитного коридора через Сюникскую область Армении. Подчеркивается, что он будет функционировать исключительно в рамках армянской юрисдикции и не затрагивает суверенитет страны. По проекту, Армения предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута, по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Предусматривается создание компании с контрольной долей США при наличии у Армении механизмов контроля по принципиальным вопросам. На первом этапе США предлагается 74% доли, Армении — 26%, с возможностью увеличения доли Армении до 49% при продлении соглашения.

Источник: Баграмян26