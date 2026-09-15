В Хырдалане в результате взрыва гранаты погибла 19-летняя спортсменка - ОБНОВЛЕНО

Погибшая в результате взрыва в Хырдалане 19-летняя Хадиджа Мустафаева была спортсменкой.

Как сообщает Xitab24.az, Хадиджа Вусал кызы Мустафаева, 2007 года рождения, занималась кикбоксингом и была победительницей ряда турниров.

По данным издания, перед взрывом Хадиджа Мустафаева написала письмо членам своей семьи.

Отметим, что инцидент произошёл накануне утром. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

17:13

По факту гибели 19-летней девушки в результате взрыва возбуждено уголовное дело.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что по факту гибели от полученных травм Хадиджы Мустафаевой (2007 года рождения) в результате взрыва ручной гранаты 14 сентября в частном жилом доме, расположенном в городе Хырдалан Абшеронского района, в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведется предварительное следствие.