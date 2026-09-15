Самолет иранской авиакомпании начал разваливаться во время полета - ВИДЕО

Пассажирский самолет иранской авиакомпании Sepehran попал в чрезвычайную ситуацию во время рейса из Мешхеда в Керманшах (Иран).

Вскоре после взлета у Boeing 737 оторвалась покрышка одного из колес, после чего пилот сообщил о неисправности двигателя.

Затем самолет начало сильно трясти. Из багажных полок стали выпадать вещи, некоторые из них попали на пассажиров.

В результате лайнер совершил аварийную посадку в аэропорту Мешхеда. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.