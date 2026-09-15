Что стояло за увольнением главы ИВ Ярдымлинского района? Арестованы двое должностных лиц

В Исполнительной власти Ярдымлинского района проведена операция.

Как сообщает АПА, в результате операции, проведенной в апреле этого года Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, были задержаны заместитель начальника отдела анализа и прогнозирования социально-экономического развития Исполнительной власти Ярдымлинского района Эльчин Мирзоев и главный консультант Яшар Эйвазов.

Решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева Аяз Нариман оглу Аскеров был освобожден от должности главы Исполнительной власти Ярдымлинского района.