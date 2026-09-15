Два члена экипажа атакованного в Ормузском проливе танкера пропали без вести

Нефтяной танкер, подвергшийся атаке накануне в Ормузском проливе, доставлен в один из портов Омана.

По данным Центра морской безопасности Омана, из 23 человек, находившихся на борту, 21 был спасён. Ещё двое числятся пропавшими без вести.

Ранее КСИР заявил, что танкер столкнулся с морской миной в Ормузском проливе, после чего на судне вспыхнул пожар.

В Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM) опровергли эту версию. По данным американской стороны, танкер подвергся ракетной атаке со стороны Ирана.