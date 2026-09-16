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Три человека погибли в результате крушения новостного вертолета в США

First News Media08:05 - Сегодня
Три человека погибли в результате крушения новостного вертолета в США

Новостной вертолет телеканала KNBC потерпел крушение в Лос-Анджелесе рядом с местом смертельной аварии.

Об этом сообщает New York Post. Погибли три человека.

Вертолет упал между двумя коммерческими зданиями, среди припаркованных автомобилей начался пожар. Экстренные службы ликвидировали открытое горение.

По данным представителей Пожарной службы Лос-Анджелеса (LAFD), выживших на месте крушения нет.

Среди погибших также оказался пешеход, не находившийся на борту. Точное число членов экипажа устанавливается.

Крушение произошло во время освещения аварии с участием автобуса и легкового автомобиля, в которой погибли два человека, еще шестеро были госпитализированы.

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