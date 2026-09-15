Американские нефтяники заявили о начале глобального топливного кризиса

Из-за длительной блокировки Ормузского пролива и удара по саудовскому нефтепроводу Восток — Запад в мире начался глобальный топливный кризис.

Об этом со ссылкой на заявления американских нефтяников заявили в The Wall Street Journal (WSJ).

Коммерческие запасы топлива по всему миру сокращаются более шести месяцев, а стратегические запасы нефти не безграничны. Кроме того, в ходе конфликта на Ближнем Востоке был остановлен важнейший нефтепровод в Саудовской Аравии, который проходил в обход Ормузского пролива, из-за чего на и без того напряженном мировом рынке нефти образовался дефицит в размере не менее 2,5 миллиона баррелей в сутки.

Как заявил глава Chevron Майк Вирт, возможности рынка компенсировать перебои с поставками и рост цен практически исчерпаны. По его словам, у системы больше нет тех резервов, которые существовали в начале конфликта с Ираном.

По мнению экспертов, ситуацию дополнительно осложняют атаки на танкеры, увеличение закупок нефти Китаем после расходования собственных запасов и сокращение поставок дизеля из-за остановок НПЗ на Ближнем Востоке и Украине.

Аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs ждут, что биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent в обозримом будущем может превысить 120 долларов за баррель на фоне очередной эскалации на Ближнем Востоке. Последствия от недавней атаки мятежников-хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» на нефтепровод Восток — Запад могут оказаться серьезнее, чем ожидалось, — сроки ремонта ключевого в охваченном войной регионе энергообъекта рискуют составить до восьми недель.