Каллас раскрыла детали новых антироссийских санкций

Евросоюз хочет ограничить передвижение российских дипломатов в ЕС, запретить въезд в страны объединения участникам СВО и пересмотреть политику выдачи туристических виз российским гражданам.

Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, говорится на сайте Европейской службы внешних связей.

По словам Каллас, ЕС пытается навредить российской экономике, вводит новые санкции против российских физических и юридических лиц и предпринимает меры против так называемого «теневого флота» России. При этом она подчеркнула необходимость новых шагов.

«Есть еще потенциал для дальнейшего развития. Мы можем еще больше ужесточить контроль за передвижением российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны. Мы можем запретить выдачу виз бывшим российским комбатантам. И нам следует пересмотреть порядок выдачи туристических виз гражданам России. Мы должны сократить число лиц, совершающих атаки на территории Европы», — отметила она.