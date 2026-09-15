Трамп раскритиковал Верховный суд за отмену его указов

Президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на Верховный суд, консервативное большинство в котором сам же и помог сформировать.

Как передает ТАСС, он прокомментировал в Truth Social решение судебного органа отменить его указ о голосовании по почте.

Американский лидер подверг критике судей за вынесенные в 2026 году решения, в результате которых были отменены его распоряжения. Трамп заявил, что трое членов суда, чьи кандидатуры он ранее представлял, находятся под контролем демократов. Он не назвал их по имени. "Это не те люди, с которыми я лично беседовал при подборе кандидатов в Верховный суд США, - написал глава государства. - Они лишь тень самих себя. Это суд, который обходится США в триллионы долларов из-за шокирующе плохих решений, масштаб которых настолько велик, что нашей стране будет нелегко восстановиться или залечить раны".

"Это суд, который войдет в историю как вынесший одни из самых деструктивных, болезненных и пагубных решений в истории нашей страны, - добавил Трамп. - Мне нелегко писать эту критику в адрес Верховного суда США. Вероятно, это дорого обойдется мне в ближайшие годы, но я считаю своим обязательством и долгом как президента сделать это ради Америки, которую мы любим!"

Американский президент критиковал Верховный суд за отмену его указов, касающихся "родильного туризма" и ужесточения таможенных пошлин. "Некоторые судьи в ужасе от этих безумных и порочных демократов и совершенно неспособны проявить мужество, необходимое для спасения нашей Америки", - отметил он.