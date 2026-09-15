 Трамп раскритиковал Верховный суд за отмену его указов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Трамп раскритиковал Верховный суд за отмену его указов

First News Media21:20 - Сегодня
Трамп раскритиковал Верховный суд за отмену его указов

Президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на Верховный суд, консервативное большинство в котором сам же и помог сформировать.

Как передает ТАСС, он прокомментировал в Truth Social решение судебного органа отменить его указ о голосовании по почте.

Американский лидер подверг критике судей за вынесенные в 2026 году решения, в результате которых были отменены его распоряжения. Трамп заявил, что трое членов суда, чьи кандидатуры он ранее представлял, находятся под контролем демократов. Он не назвал их по имени. "Это не те люди, с которыми я лично беседовал при подборе кандидатов в Верховный суд США, - написал глава государства. - Они лишь тень самих себя. Это суд, который обходится США в триллионы долларов из-за шокирующе плохих решений, масштаб которых настолько велик, что нашей стране будет нелегко восстановиться или залечить раны".

"Это суд, который войдет в историю как вынесший одни из самых деструктивных, болезненных и пагубных решений в истории нашей страны, - добавил Трамп. - Мне нелегко писать эту критику в адрес Верховного суда США. Вероятно, это дорого обойдется мне в ближайшие годы, но я считаю своим обязательством и долгом как президента сделать это ради Америки, которую мы любим!"

Американский президент критиковал Верховный суд за отмену его указов, касающихся "родильного туризма" и ужесточения таможенных пошлин. "Некоторые судьи в ужасе от этих безумных и порочных демократов и совершенно неспособны проявить мужество, необходимое для спасения нашей Америки", - отметил он.

Поделиться:
187

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турции - ФОТО

Xроника

Аяз Аскеров освобожден от должности главы ИВ Ярдымлинского района

Политика

Эрдоган поздравил Азербайджан с годовщиной освобождения Баку от оккупации - ФОТО

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 33 градусов тепла 

В мире

Каллас раскрыла детали новых антироссийских санкций

Трамп раскритиковал Верховный суд за отмену его указов

Американские нефтяники заявили о начале глобального топливного кризиса

Самолет иранской авиакомпании начал разваливаться во время полета - ВИДЕО

Выбор редактора

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Новости для вас

Самолет Зеленского едва не попал под удар беспилотника при вылете из Молдовы

Apple представила iPhone 18 Pro, Pro Max и первый складной смартфон Apple iPhone Duo - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до 16

В результате ДТП в России погибли 12 человек

Последние новости

Каллас раскрыла детали новых антироссийских санкций

Сегодня, 21:42

Трамп раскритиковал Верховный суд за отмену его указов

Сегодня, 21:20

Американские нефтяники заявили о начале глобального топливного кризиса

Сегодня, 21:03

Министр: Потенциал зеленой энергии Азербайджана создает новые возможности сотрудничества для швейцарских компаний

Сегодня, 20:42

Роналду может стать совладельцем «Аль-Насра»

Сегодня, 20:20

Самолет иранской авиакомпании начал разваливаться во время полета - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

Под Ганновером рядом с базой Бундесвера упал неизвестный беспилотник

Сегодня, 19:46

В Хырдалане в результате взрыва гранаты погибла 19-летняя спортсменка - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:30

Два члена экипажа атакованного в Ормузском проливе танкера пропали без вести

Сегодня, 19:21

Обсуждены приоритеты развития партнерства между Азербайджаном и Швейцарией - ФОТО

Сегодня, 19:10

Что стояло за увольнением главы ИВ Ярдымлинского района? Арестованы двое должностных лиц

Сегодня, 18:50

Ильхам Алиев: Мы должны приложить большие усилия, чтобы сохранить мир в тюркском мире, в Кавказском регионе

Сегодня, 18:26

Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Беларуси - ФОТО

Сегодня, 18:25

Президент Азербайджана: Европейский парламент – это логово коррупционеров

Сегодня, 18:18

Президент: Совет Европы фактически поддерживал оккупацию

Сегодня, 18:10

Президент: Мы никогда не вели войну против гражданских лиц, это противоречит менталитету нашего народа

Сегодня, 18:09

Президент Азербайджана: Мы никогда не забудем зверств, совершенных против нашего народа

Сегодня, 18:07

Азербайджанская художница удостоена международной премии в Каннах

Сегодня, 18:01

Европарламент отменил пошлины на ряд товаров для Армении на два года

Сегодня, 17:35

Будут прокляты: Обещание от Захаровой властям Армении за гонения на церковь

Сегодня, 17:16
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10