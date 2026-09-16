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Вниманию жителей Ясамала и регионов: «Азеришыг» обратился к абонентам

First News Media08:28 - Сегодня
Вниманию жителей Ясамала и регионов: «Азеришыг» обратился к абонентам

В целях повышения показателей качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в некоторых частях Ясамальского района Баку и ряде регионов страны будут проведены ремонтные работы в электрических сетях.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, в связи с работами с 10:00 до 13:00 будет ограничена подача электричества на улицах Акима Аббасова, братьев Джафаровых, Мирали Сеидова, Наримана Нариманова и проспекте Метбуат, входящих в зону обслуживания Ясамальского районного управления энергоснабжения и сбыта (РУЭС).

Кроме того, с 10:00 до 14:00 будет приостановлена подача электроэнергии в части сел Ашагы Ляки, Булаготагы, Араб, Гапытлы, Гюшюн, Кюкель, Гараган Седи, Гараган Шихлар, Орта Ляки, Овчулу и Юхары Гасыл, входящих в Агдашскую электрическую сеть (ЭС).

С 10:00 до 15:00 плановое отключение затронет села Экшем, Гаджиселли, Гаварлы и Марзылы, входящих в Евлахскую ЭС.

Помимо этого, с 10:00 до 13:00 из-за работ на воздушной линии "Джалилабад" подачу энергии частично приостановят в селах Аманкенд и Аразбары Билясуварского района, а также в селах Алар, Гюнешли и Сабирабад Джалилабадского района.

А с 10:00 до 13:00 в связи с ремонтом на линии "Ханбулан" не будет света в селах Бюрджали, Ханбулан, Кергелан, Гурумба, Паракенд и Шаглакюче Лянкяранского раойна.

После завершения работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением.

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