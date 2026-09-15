Грузинские медиа широко осветили заявления Президента Азербайджана

Мнения, высказанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 15 сентября на встрече с делегацией, состоящей из членов и наблюдателей Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации тюркских государств (ОТГ), соорганизаторов Международной конференции, посвященной Яхье Бакуви, и членов Высшего религиозного совета народов Кавказа, были в центре внимания грузинской прессы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, грузинские порталы и телеканалы imedinews.ge, newshub.ge, 1tv.ge и rustavi2.ge вынесли в новостные ленты заявления главы нашего государства, касающиеся Совета Европы и Европейского парламента, опубликовали цитаты из его высказываний и распространили видеоматериалы.

Информационный портал телеканала imedinews.ge, ссылаясь на Президента Ильхама Алиева, пишет: «Европейский парламент - это логово коррупционеров. Я говорю это со всей ответственностью - Европейский парламент является логовом коррупционеров. Из дома его вице-президента изъяли чемоданы с миллионами долларов, но все это замяли. Словно и не было этого. Ее имя известно, это депутат из Греции. Сколько лет прошло с тех пор? Какие-либо меры были приняты против нее? Нет! Она была привлечена к ответственности? Нет! Была арестована? Нет! Она была освобождена. Европейский парламент состоит именно из таких исламофобов, и это должно постоянно находиться в центре внимания».

В другой новости портала нашли отражение высказывания Президента Ильхама Алиева, связанные с членством Азербайджана в Совете Европы и проблемами, с которыми столкнулась наша страна: «Азербайджан - одна из редких мусульманских стран, участвующих в европейских организациях. Поэтому мы знаем, что там происходит. Будучи членом Совета Европы, мы сталкивались с этой несправедливостью, сталкиваемся и, наверное, будем сталкиваться. Эта необъявленная клеветническая кампания против нас никогда не прекратится. Почему? Потому что мы ни перед кем не преклоняем и не будем преклонять голову, мы говорим свое слово, защищаем свое национальное достоинство, свой образ жизни. Мы не позволяем чуждым нашему народу и религии тенденциям пустить корни в Азербайджане. Мы являемся стражами нравственности. Вот почему против нас ведутся эти кампании».

Порталы Newshub.ge, 1tv.ge и канал rustavi2.ge также распространили материалы на эту тему как в эфире, так и в своих аккаунтах в социальных сетях.

В материалах отмечалось, что глава нашего государства сослался на коррупционный скандал в Европейском парламенте, а также раскритиковал отношение структуры к тем событиям, ее позицию, связанную с оккупационной политикой Армении против Азербайджана.