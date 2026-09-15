Суд вновь запретил размещать имя Трампа на фасаде Кеннеди-центра

Суд в Вашингтоне вновь запретил размещать имя президента США Дональда Трампа на фасаде главного театрально-концертного комплекса столицы США - Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Как передает ТАСС, соответствующее решение вынес федеральный окружной судья Кристофер Купер, рассматривающий иски, поданные ранее к центру в связи с попытками его переименования, а также с планами проведения его капитального ремонта.

"Говоря попросту, ответчики не могут устанавливать мемориалы президенту Трампу или кому бы то ни было в Кеннеди-центре без благословения Конгресса [США]", - постановил судья. Он повторно подчеркнул, что законодательная ветвь власти США решила в свое время дать название центру "только в честь президента Джона Кеннеди".

В свою очередь Трамп выразил мнение, что "Кеннеди-центр находится фактически в состоянии упадка, и так продолжается уже много лет". Американский лидер написал в Truth Social, что понадобятся президентские полномочия, "чтобы сделать то, что нужно сделать", то есть провести капитальный ремонт учреждения и улучшить его достаточно бедственное финансовое положение. Факты заключаются в том, что "безопасность здания" находится под угрозой, убежден Трамп. С его точки зрения, заинтересованные стороны уже потеряли полгода из-за судебных разбирательств, касающихся дальнейших планов в отношении центра.

Решение о переименовании принял 18 декабря 2025 года совет управляющих центра. С того дня площадка стала официально называться Центром исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа - в честь 35-го и 45-го и 47-го президентов США. Однако впоследствии суд счел, что совет управляющих превысил полномочия, приняв решение о переименовании. Судья предписал вернуть комплексу прежнее название. В постановлении судьи указывалось, что переименование комплекса возможно только при участии Конгресса США.