В Баку вынесен приговор «магу», обманом завладевшему почти 303 тыс манатов

Завершился судебный процесс по уголовному делу Шарафа Али-Заде, обвиняемого в крупном мошенничестве - мужчина выдавал себя за гадальщика и целителя.

Как сообщает Oxu.Az, приговор был зачитан на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Сабухи Гусейнова.

Суд приговорил Ш.Али-Заде к семи годам лишения свободы.

Отметим, что прокурор запрашивал для подсудимого наказания в виде восьми лет лишения свободы.

Напомним, Шараф Али-Заде, выдавал себя за гадателя, якобы способного "очистить" людей от порчи и колдовства. В период с февраля 2023-го по декабрь 2024 года он обманывал Исмайыла Мамедова, обещая помочь ему создать семью с возлюбленной, избавить её от преследований бывшего жениха, устроить Мамедова на высокооплачиваемую работу, а также исцелить знакомую больную женщину, за что в разное время завладел денежными средствами И.Мамедова, причинив ему материальный ущерб на общую сумму 302 894 маната.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Ш.Али-Заде признали виновным по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении его была избрана мера пресечения в виде ареста.