Глава Генштаба Израиля: ХАМАС разгромлен
Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил, что ХАМАС потерпел поражение и разгромлен.
Как сообщает Ynet, заявление прозвучало во время закрытого совещания по вопросам безопасности, состоявшегося ранее в этом месяце.
В ходе обсуждения начальник исследовательского отдела Управления военной разведки Мизрахи заявил, что ХАМАС по-прежнему представляет угрозу.
В ответ Замир отметил, что, несмотря на сохраняющуюся угрозу, положение группировки существенно изменилось.
«Это правда. Но в то же время ХАМАС — это побежденная организация», — заявил начальник Генштаба.
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