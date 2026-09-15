Глава Генштаба Израиля: ХАМАС разгромлен

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил, что ХАМАС потерпел поражение и разгромлен.

Как сообщает Ynet, заявление прозвучало во время закрытого совещания по вопросам безопасности, состоявшегося ранее в этом месяце.

В ходе обсуждения начальник исследовательского отдела Управления военной разведки Мизрахи заявил, что ХАМАС по-прежнему представляет угрозу.

В ответ Замир отметил, что, несмотря на сохраняющуюся угрозу, положение группировки существенно изменилось.

«Это правда. Но в то же время ХАМАС — это побежденная организация», — заявил начальник Генштаба.