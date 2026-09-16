«Free Palestine» и обвинения в антисемитизме: почему Маклемора убрали из тура Эда Ширана

Американский рэпер Маклемор больше не будет выступать на разогреве в американском туре Эда Ширана после того, как призвал со сцены «освободить Палестину».

Владелец стадиона Gillette Роберт Крафт объяснил запрет на его выступление в том числе «антисемитской риторикой рэпера», сам Маклемор считает, что его заставляют замолчать за позицию по Газе, а Ширан утверждает, что решение принимал не он, а промоутер и площадки.

Публика в соцсетях при этом в подавляющем большинстве откликнулась на заявление рэпера.

Как все началось

Маклемор, настоящее имя которого Бенджамин Хаггерти, выступил на разогреве у Ширана на стадионе MetLife в Нью-Джерси 4 и 5 сентября. По данным Variety, рэпер сказал публике, что во многом ради этого и согласился на тур: чтобы выйти на стадион и произнести «Free Palestine», и чтобы люди в Газе и на Западном берегу знали, что о них не забыли. Затем он исполнил песню Hind's Hall, а на экранах стадиона показывали кадры разрушений в Газе. На нем была куфия.

Выступление вызвало петицию Израильско-американского совета с требованием убрать рэпера из оставшихся дат тура. Авторы петиции указывали, что речь идет не о праве Маклемора на политические взгляды, а о том, где проходит граница, когда разогревающий артист использует концертную площадку для продвижения односторонней политической повестки.

Позиция певицы Пинк

Новая волна публикаций поднялась после того, как певица Пинк (Алиша Мур) сделала репост чужого поста с критикой выступления Маклемора. Под ним развернулась волна комментариев, и 11 сентября певица опубликовала развернутое заявление.

Пинк пишет, что репостнула текст, в котором были формулировки, не все из которых она выбрала бы сама, а на последовавшую критику отвечала язвительными мемами, и это она признает своей ошибкой. Объясняя, что именно ее задело, певица напоминает два эпизода. В 2014 году, по ее словам, она аплодировала Маклемору на «Грэмми», когда под его песню Same Love поженились 33 пары, а спустя четыре месяца рэпер вышел на сцену в образе с накладным крючковатым носом и черной бородой, назвав его «случайным костюмом». Пинк пишет, что каждый знакомый ей еврей понял, что это было, но после извинений рэпера она отпустила ситуацию. В 2014 году Маклемор извинился за этот образ, заявив, что не хотел высмеивать евреев, и Антидиффамационная лига тогда приняла его извинения. На концерте Ширана, по словам Пинк, Маклемор перед стадионом, полным семей, при кадрах войны на экранах посвятил песню выбранному им движению, а затем сказал находившимся на стадионе евреям, что речь не о них. Решать это за них, пишет певица, он не вправе.

Пинк подчеркивает, что поводом для репоста стали не слова «Free Palestine» и не чье-либо право их произносить: она никогда не требовала заставить другого артиста замолчать, не добивается ничьего увольнения и не просит вернуть деньги за билеты. Ей нужно, пишет она, иметь возможность сказать как еврейской матери, что это напугало ее и близких ей людей, и не слышать в ответ, что их страх — пропаганда, а сама она якобы одобряет геноцид. Певица напоминает, что и прежде отстаивала непопулярные позиции: исполняла песню Dear Mr. President с критикой американских властей во время войны, поддерживала ЛГБТ-подростков и раздавала запрещенные книги. Теперь, пишет она, она заступается за свой народ, и это оказалось еще более одиноким делом, чем она ожидала. По ее словам, в комментариях к ее публикациям звучат лозунг «От реки до моря» и слово «сионист», произносимое как оскорбление.

Обращаясь к тем, кто на нее зол, Пинк пишет, что с ней не обязательно соглашаться, и что для того, чтобы не желать страха и преследования еврейской семье, сидящей на концерте двумя рядами ниже, не нужно поддерживать действия правительства Израиля. Отдельно она обращается к тем, кому страшно в эти дни, перечисляя евреев, мусульман, палестинцев и израильтян.

Решение промоутера

14 сентября промоутер американской части тура Messina Touring Group сообщил, что площадки предстоящих концертов уведомили его об отказе проводить шоу с Маклемором в составе, что привело бы к отмене тура и затронуло бы сотни тысяч зрителей. После обсуждений с заинтересованными сторонами рэпер не будет выступать на оставшихся датах. Какие именно площадки выдвинули это условие, промоутер не назвал.

Позиция Маклемора

В тот же день Маклемор опубликовал в Instagram развернутое заявление из двенадцати слайдов. Он пишет, что решение убрать его из тура приняли Эд Ширан и его команда. По его словам, в разгар медийного шума вокруг Пинк и его выступления на MetLife Ширан рассказал ему о звонке Роберта Крафта, владельца Gillette Stadium, где были запланированы концерты: Крафт якобы заявил, что Маклемор на его стадионе выступать не будет. Кроме того, как утверждает рэпер со слов Ширана, Крафт привлек владельцев других стадионов, и те совместно поставили певцу ультиматум: либо Маклемор покидает тур, либо концертов на их площадках не будет.

Маклемор называет Ширана другом, с которым знаком 13 лет, и подчеркивает, что пишет не из желания задеть его. Он описывает положение певца как крайне тяжелое: его привычная аполитичная позиция впервые оказалась под таким давлением. По словам рэпера, Ширан говорил ему, что слова «Free Palestine» и изображение палестинского флага ранят многих людей, с которыми он общался. Маклемор ответил, что если эти слова для кого-то оскорбительнее гибели десятков тысяч палестинских детей, то между ними фундаментальное расхождение, однако Ширан, по его словам, так и не отступил от публичной позиции «я не принимаю ничью сторону».

Рэпер отмечает, что те же слова произносит на концертах по всему миру почти три года, а проблемой они стали только сейчас, на крупнейших стадионах США рядом с одним из самых популярных артистов мира. Значительную часть заявления он посвящает своей позиции по конфликту: настаивает, что жертвы в этой истории не артисты, а палестинцы, приводит цифру более чем в 20 тысяч погибших детей в Газе, утверждает, что нейтралитета между угнетателем и угнетенным не существует, а обвинения в антисемитизме используются для защиты Израиля от критики. Заканчивает он тем, что надеется сохранить дружбу с Шираном, а если слова «Free Palestine» стоили ему сцены, но вернули внимание к Палестине, то это самый успешный тур в его жизни.

Позиция Роберта Крафта

Крафт в тот же день подтвердил, что решение по Gillette Stadium принимал он. В его заявлении говорится, что стадион не предоставляет площадку для языка вражды, и что с учетом недавних действий Маклемора, материалов, показанных со сцены в Нью-Джерси, и того, что Крафт назвал более широкой историей антисемитской риторики и образов, оскорбительных для еврейской общины, участие рэпера в концертах 25 и 26 сентября переступило бы эту черту. Крафт также заявил, что его решение не направлено на то, чтобы преуменьшить страдания мирных палестинцев или лишить кого-либо права выступать в их защиту, и предложил Маклемору встретиться и обсудить факты. Утверждение рэпера о том, что Крафт склонил к аналогичному решению владельцев других стадионов, он оставил без ответа.

Позиция Эда Ширана

Ширан ответил в Instagram 15 сентября заявлением из шести слайдов с подписью о том, что считает важным изложить факты. Он пишет, что его ужасает конфликт между Израилем и Палестиной, а страдания обеих сторон называет человеческой трагедией. По его словам, Маклемор сам попросил присоединиться к туру, и Ширан согласился из уважения к нему как к артисту; разогревающие исполнители у него сами выбирают, что играть.

Ширан подтверждает, что после концертов в Нью-Джерси площадки сообщили о намерении отменить шоу, если Маклемор останется в составе. Ему объяснили, что причина в том, как рэпер донес часть своего послания, а не во всем, что он сказал. Всю неделю, пишет Ширан, он вел переговоры с площадками, в том числе с Робертом Крафтом, а также с промоутерами и активистами обеих сторон, пытаясь найти решение, но решение площадок и промоутера оказалось окончательным.

Ключевой тезис его заявления: убрать Маклемора из тура решил промоутер, а не он, и контракт рэпера был заключен с промоутером. Отменить концерты Ширан, по его словам, не мог, поскольку это ударило бы по зрителям, гастрольной команде и другим музыкантам, для которых тур является работой и заработком.

Отдельно Ширан объясняет, почему не высказывается публично о конфликте. Он пишет, что не является соучастником, что у него есть личные взгляды и он поддерживает определенные инициативы по-своему, но не использует профессиональную площадку для политики, поскольку на его концерты приходят люди разного происхождения, в том числе дети, и не ожидают политического форума. Ширан отмечает, что уважает решимость Маклемора, но считает, что к миру ведут разные пути, и сам предпочитает сохранять пространство для диалога.

Реакция

Разницу в отклике аудитории хорошо видно по цифрам. На момент подготовки материала пост Маклемора набрал около 6 млн отметок «нравится», 231 тыс. комментариев и около 878 тыс. репостов. Это примерно в 17 раз больше отметок, чем у заявления Ширана (около 356 тыс.), и примерно в 11 раз больше, чем у публикации Пинк (около 542 тыс.), комментирование под которой ограничено. Среди самых популярных комментариев под постом Маклемора преобладают слова поддержки. Климатическая активистка Грета Тунберг выразила рэперу полную солидарность и написала, что молчание артистов перед лицом несправедливости не забудут; ее комментарий собрал около 293 тыс. отметок.

В поддержку Маклемора выступили и многие музыканты. Британская певица Палома Фейт назвала его редким и важным голосом. Поп-группа MUNA написала, что все причастные к попытке заглушить свободу слова о геноциде жалки, и выразила рэперу солидарность. R&B-певица Kehlani в комментарии под постом Маклемора отметила, что многие площадки и их владельцы действуют подобным образом сообща, и заявила о своей поддержке. Рок-группа Garbage назвала решение безумием и заявила, что в словах рэпера не было ни насилия, ни ненависти, а призыв прекратить оккупацию и насилие нельзя приравнивать к антисемитизму.

Критика досталась и Ширану. Популярная детская ведущая Мисс Рэйчел написала, что у певца была возможность показать, что за поддержку Палестины нельзя наказывать, но он уступил давлению, и что молчание во время геноцида не является нейтральной позицией. Схожие упреки звучали и от рядовых пользователей соцсетей, указывавших, что, заявляя о нейтралитете, Ширан фактически занял сторону.

Тур Эда Ширана продолжится 19 сентября в Филадельфии уже без Маклемора.