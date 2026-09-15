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Недовольство немцев работой Мерца достигло рекордного уровня

First News Media23:00 - Сегодня
Недовольство немцев работой Мерца достигло рекордного уровня

Недовольство немцев работой канцлера Германии Фридриха Мерца достигло нового рекордного уровня.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV.

Только 10% респондентов - на 3 процентных пункта (п.п.) меньше, чем на прошлой неделе - положительно оценили деятельность главы правительства. Это самый низкий показатель, когда-либо зафиксированный Forsa. Недовольны работой Мерца 88% опрошенных. Остальные не определились с ответом.

В рейтинге политических партий блок ХДС/ХСС потерял 1 п.п. по сравнению с прошлой неделей, его готовы поддержать 20% респондентов. Уверенно лидирует «Альтернатива для Германии» с 27%. На третьем месте сейчас «Зеленые», рейтинг которых вырос на 2 п.п. до лучшего показателя с апреля 2023 года - 18%. За Левую партию готовы проголосовать 12% участников опроса, столько же - за Социал-демократическую партию Германии.

В исследовании, которое проводилось с 8 по 14 сентября, участвовали 2 502 человека.

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