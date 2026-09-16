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В Варшаве экстренно эвакуировали аэропорт - ВИДЕО

First News Media00:03 - Сегодня
В Варшаве экстренно эвакуировали аэропорт - ВИДЕО

В Варшаве вечером 15 сентября была эвакуирована часть аэропорта Шопена после сообщения об оставленном багаже. Его проверяют пиротехники, сообщает TVN24.

Сообщение об оставленном багаже полиция получила за несколько минут до 19:00. После этого на место были вызваны соответствующие службы для проверки предмета.

Представитель Столичной полиции Павел Хмура сообщил, что пограничная служба проводит пиротехническую разведку, чтобы установить, представляет ли багаж угрозу.

Из-за инцидента людей эвакуировали из терминалов вылетов А и В. Также пассажиров вывели из зоны прилетов у входа А1.

Кроме того, временно приостановили автомобильное движение в зоне вылетов. По словам полиции, там продолжили курсировать только городские автобусы.

В пресс-службе аэропорта имени Шопена подтвердили, что проверка багажа продолжается. Представитель аэропорта Петр Рудзкий отметил, что часть терминала эвакуировали именно из-за оставленного без присмотра багажа.

При этом в аэропорту не уточнили, сколько людей пришлось эвакуировать.

В настоящее время пиротехники проверяют оставленный багаж и должны определить, представляет ли он реальную опасность.

 

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