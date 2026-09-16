Палата представителей США приняла резолюцию, требующую прекратить войну с Ираном

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, которая требует от американского президента Дональда Трампа завершения боевых действий против Ирана.

Голосование в нижней палате законодательного органа транслировал во вторник телеканал C-SPAN.

В поддержку резолюции выступили 220 членов Палаты представителей, контролируемой республиканцами — однопартийцами действующего президента. Против выступили 204 законодателя. Таким образом, резолюция принята.

Резолюция не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер. В таких документах законодатели выражают свою позицию. Исполнительная ветвь власти США вправе их игнорировать.

Конституция США наделяет полномочием объявлять войну не президента, а Конгресс. Тем не менее в последние десятилетия американские лидеры очень широко трактовали предоставляемые им законодателями разрешения применять военную силу за рубежом, в том числе для начала фактически принципиально новых операций.