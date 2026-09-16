СМИ: США отправят Израилю рекордную партию 900-килограммовых авиабомб

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает продать Израилю партию тяжелых авиабомб на общую сумму около $2,8 млрд.

Об этом сообщила 15 сентября газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Как пишет издание, «администрация Трампа готовит многомиллиардную сделку по продаже Израилю бомб массой 2000 фунтов (около 907 кг), которая может стать крупнейшей за последние годы». По сведениям источников WP, речь идет о продаже 20 тыс. авиабомб MK-84, 20 тыс. бомб BLU-117 и такого же количества бомб проникающего действия BLU-109, также известных как I-2000.

Издание поясняет, что сделку планируется осуществить с применением механизма Foreign Military Financing, который предполагает предоставление иностранным государствам грантов и кредитов для закупок американского вооружения. Сумма сделки, по сведениям источников газеты, может составить порядка $2,8 млрд.

Трамп после инаугурации в качестве 47-го президента США в январе 2025 года снял запрет на передачу Израилю авиабомб массой 2000 фунтов, введенный предыдущей администрацией Джо Байдена. Трамп уточнил, что бомбы «давно были на складах», а израильская сторона заплатила за них и давно ждала поставку.

Администрация Байдена опасалась, что применение этих вооружений в секторе Газа может привести к значительным жертвам среди мирного населения.