Два аэропорта в Польше приостановили работу из-за ракетных ударов по Украине

Аэропорты Люблина и Жешува в Польше приостановили работу из-за развертывания военной авиации.

Об этом сообщило агентство воздушного движения Польши (PANSA) в социальной сети X.

По данным Reuters, польские военные заявили 16 сентября, что проводят профилактические мероприятия в связи с якобы российскими ракетными ударами по Украине.

Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава направила армейские инженерные подразделения к границе с Украиной для укрепления инфраструктуры.

А до этого он заявил, что Польша усиливает безопасность на пунктах пропуска на границе с Украиной, в том числе строит наблюдательные и сторожевые посты. Причиной таких действий министр назвал угрозу со стороны России.

Генеральное командование ВС Польши сообщило, что солдаты действуют в рамках программы «Восточный щит», включая возведение укреплений с помощью специальных военных барьеров Hesco bastions.