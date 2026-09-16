Перехват над Меккой: действительно ли хуситы пытались атаковать главную святыню ислама? - ВИДЕО

Система ПВО Саудовской Аравии сбила беспилотник хуситов к югу от священного города Мекка.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на представителя военной коалиции по борьбе с группировкой в Йемене Турки аль-Малки.

По словам представителя коалиции, безопасность двух священных для ислама мест и паломников была «красной линией». Коалиция примет необходимые меры сдерживания в отношении хуситов, подчеркнул он. Аль-Малки счел инцидент второй попыткой хуситов нанести удар по Мекке после «того, что, по заявлению коалиции, было запуском баллистической ракеты в июле 2017 г.». Представитель хуситов Хазем аль-Асад назвал заявления о том, что целью является Мекка, заезженной ложью, «которая использовалась и раньше и больше никого не вводит в заблуждение».

Мекка, где находятся святыни, почитаемые мусульманами всего мира, является самым священным городом ислама и центром ежегодного паломничества хадж.