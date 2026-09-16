 Грузия назначила нового посла в Азербайджан | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Грузия назначила нового посла в Азербайджан

First News Media11:12 - Сегодня
Грузия назначила нового посла в Азербайджан

Георгий Закарашвили назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Азербайджанской Республике.

Об этом говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел Грузии.

Отмечается, что Г. Закарашвили на протяжении многих лет работал на различных должностях в центральном аппарате Министерства иностранных дел Грузии и дипломатических представительствах страны.

С 2021 года он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине, а также должность постоянного представителя Грузии при ГУАМ.

В 2016–2019 годах Закарашвили занимал должность советника-посланника Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации. В 2012–2016 годах он работал советником-посланником в посольстве Грузии в Украине и постоянном представительстве Грузии при ГУАМ.

В разные периоды Георгий Закарашвили также занимал должности директора Политического департамента и руководителя отдела по связям со странами Центральной Азии Министерства иностранных дел Грузии.

Поделиться:
437

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в открытии СЭС «Гобустан» - ФОТО

Спорт

Стали известны даты Гран-при Азербайджана Формулы-1 2027 года - ФОТО

Политика

Община Западного Азербайджана призвала Армению отказаться от политики «миацума»

Xроника

Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции, ...

Политика

КС Армении одобрил соглашение по проекту TRIPP

Община Западного Азербайджана призвала Армению отказаться от политики «миацума»

Фархад Мамедов: Осадок от реакции в Армении на посещение дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур 

Турция предложила создать Банк развития тюркских государств

Выбор редактора

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Новости для вас

Буданов: Украина готовится к мирным переговорам в октябре

Кто возглавил Центр анализа международных отношений и мультикультурализма: Биографии председателя и его заместителей

Хикмет Гаджиев и посол Ирана продолжили в Кяльбаджаре традицию пить "Истису" - ВИДЕО

СМИ: Иран передал США семь условий для открытия Ормуза

Последние новости

Не менее 60 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане

Сегодня, 14:00

КС Армении одобрил соглашение по проекту TRIPP

Сегодня, 13:50

Цены на дизель в США поднялись до самого высокого уровня в истории страны

Сегодня, 13:48

СМИ: больницы Германии и бундесвер начали готовиться к возможной войне

Сегодня, 13:40

Стали известны даты Гран-при Азербайджана Формулы-1 2027 года - ФОТО

Сегодня, 13:30

ЕС направит до €12 млрд на развитие Среднего коридора для связи Кавказа и ЦА с Европой

Сегодня, 13:02

В «İrşad» стартовали специальные предложения «Зелёной пятницы» к новому учебному году - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:59

Ильхам Алиев принял участие в открытии СЭС «Гобустан» - ФОТО

Сегодня, 12:48

Община Западного Азербайджана призвала Армению отказаться от политики «миацума»

Сегодня, 12:42

Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции, проходящей в Баку

Сегодня, 12:32

Арриндел поддержала право западных азербайджанцев на возвращение

Сегодня, 12:28

В Конго продолжает распространяться вспышка Эболы

Сегодня, 12:20

Великобритания впервые за 16 лет закупила золото у Азербайджана

Сегодня, 12:15

Ильхам Алиев наградил медалью «Терегги» членов и сотрудников Палаты аудиторов

Сегодня, 12:05

Фархад Мамедов: Осадок от реакции в Армении на посещение дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур 

Сегодня, 12:02

Ремонт дороги на улице Гасана Алиева в Баку осложнил передвижение студентов - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Грузия депортировала 78 иностранцев, включая граждан Азербайджана

Сегодня, 11:55

Турция предложила создать Банк развития тюркских государств

Сегодня, 11:53

Гусейнов: Агдам превращается из «Хиросимы Кавказа» в символ мира

Сегодня, 11:50

Пашазаде: Победа Азербайджана стала общей победой мусульман

Сегодня, 11:43
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10