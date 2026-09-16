Грузия назначила нового посла в Азербайджан

Георгий Закарашвили назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Азербайджанской Республике.

Об этом говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел Грузии.

Отмечается, что Г. Закарашвили на протяжении многих лет работал на различных должностях в центральном аппарате Министерства иностранных дел Грузии и дипломатических представительствах страны.

С 2021 года он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине, а также должность постоянного представителя Грузии при ГУАМ.

В 2016–2019 годах Закарашвили занимал должность советника-посланника Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации. В 2012–2016 годах он работал советником-посланником в посольстве Грузии в Украине и постоянном представительстве Грузии при ГУАМ.

В разные периоды Георгий Закарашвили также занимал должности директора Политического департамента и руководителя отдела по связям со странами Центральной Азии Министерства иностранных дел Грузии.