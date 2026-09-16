Jony обнулил Instagram после слухов о предполагаемой супруге и ребёнке - ФОТО

Популярный певец Jony (Джахид Гусейнли) удалил все публикации со своей страницы в Instagram после появления в сети кадров, на которых он якобы запечатлён вместе с предполагаемой супругой и ребёнком, которых тщательно скрывает.

После этого артист также опубликовал загадочную сторис с текстом: «Видеть - значит верить. Но является ли это правдой? Или просто иллюзия?..»

Публикация вызвала активное обсуждение в социальных сетях, пользователи которых пытаются понять, связано ли решение певца удалить все посты и его загадочное сообщение с появившимися в сети кадрами.

При этом сам Jony пока публично не подтвердил и не опроверг информацию о своей предполагаемой супруге и ребёнке.

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Фото: СтарХит, Instagram by @jony.me