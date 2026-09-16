Саудовская Аравия сократила поставки нефти в Европу после повреждения беспилотниками нефтепровода East-West, проходящего к Красному морю в обход Ормузского пролива.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди нефтетрейдеров.

По данным агентства, Саудовская Аравия уведомила европейских клиентов об отмене некоторых поставок сырой нефти, запланированных на сентябрь. Кроме того, была приостановлена погрузка нефти в порту Янбу на побережье Красного моря.

Ситуация вынудила Польшу и других крупных покупателей срочно искать альтернативных поставщиков. Стоимость отдельных партий нефти при этом превысила $120 за баррель.

По словам собеседников Reuters, сокращение поставок саудовской нефти через Красное море может вынудить королевство увеличить объемы экспорта через Ормузский пролив, в том числе за счет так называемых теневых поставок, которыми уже пользуются ОАЭ и Ирак.