 Саудовская Аравия сократила поставки нефти в Европу | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Саудовская Аравия сократила поставки нефти в Европу

First News Media11:15 - Сегодня
Саудовская Аравия сократила поставки нефти в Европу

Саудовская Аравия сократила поставки нефти в Европу после повреждения беспилотниками нефтепровода East-West, проходящего к Красному морю в обход Ормузского пролива.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди нефтетрейдеров.

По данным агентства, Саудовская Аравия уведомила европейских клиентов об отмене некоторых поставок сырой нефти, запланированных на сентябрь. Кроме того, была приостановлена погрузка нефти в порту Янбу на побережье Красного моря.

Ситуация вынудила Польшу и других крупных покупателей срочно искать альтернативных поставщиков. Стоимость отдельных партий нефти при этом превысила $120 за баррель.

По словам собеседников Reuters, сокращение поставок саудовской нефти через Красное море может вынудить королевство увеличить объемы экспорта через Ормузский пролив, в том числе за счет так называемых теневых поставок, которыми уже пользуются ОАЭ и Ирак.

Поделиться:
422

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в открытии СЭС «Гобустан» - ФОТО

Спорт

Стали известны даты Гран-при Азербайджана Формулы-1 2027 года - ФОТО

Политика

Община Западного Азербайджана призвала Армению отказаться от политики «миацума»

Xроника

Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции, ...

В мире

Не менее 60 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане

Цены на дизель в США поднялись до самого высокого уровня в истории страны

СМИ: больницы Германии и бундесвер начали готовиться к возможной войне

ЕС направит до €12 млрд на развитие Среднего коридора для связи Кавказа и ЦА с Европой

Выбор редактора

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Новости для вас

Lynk & Co отзывает почти 93 тысячи автомобилей из-за неисправности

Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до 16

Самолет Зеленского едва не попал под удар беспилотника при вылете из Молдовы

Apple представила iPhone 18 Pro, Pro Max и первый складной смартфон Apple iPhone Duo - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Не менее 60 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане

Сегодня, 14:00

КС Армении одобрил соглашение по проекту TRIPP

Сегодня, 13:50

Цены на дизель в США поднялись до самого высокого уровня в истории страны

Сегодня, 13:48

СМИ: больницы Германии и бундесвер начали готовиться к возможной войне

Сегодня, 13:40

Стали известны даты Гран-при Азербайджана Формулы-1 2027 года - ФОТО

Сегодня, 13:30

ЕС направит до €12 млрд на развитие Среднего коридора для связи Кавказа и ЦА с Европой

Сегодня, 13:02

В «İrşad» стартовали специальные предложения «Зелёной пятницы» к новому учебному году - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:59

Ильхам Алиев принял участие в открытии СЭС «Гобустан» - ФОТО

Сегодня, 12:48

Община Западного Азербайджана призвала Армению отказаться от политики «миацума»

Сегодня, 12:42

Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции, проходящей в Баку

Сегодня, 12:32

Арриндел поддержала право западных азербайджанцев на возвращение

Сегодня, 12:28

В Конго продолжает распространяться вспышка Эболы

Сегодня, 12:20

Великобритания впервые за 16 лет закупила золото у Азербайджана

Сегодня, 12:15

Ильхам Алиев наградил медалью «Терегги» членов и сотрудников Палаты аудиторов

Сегодня, 12:05

Фархад Мамедов: Осадок от реакции в Армении на посещение дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур 

Сегодня, 12:02

Ремонт дороги на улице Гасана Алиева в Баку осложнил передвижение студентов - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Грузия депортировала 78 иностранцев, включая граждан Азербайджана

Сегодня, 11:55

Турция предложила создать Банк развития тюркских государств

Сегодня, 11:53

Гусейнов: Агдам превращается из «Хиросимы Кавказа» в символ мира

Сегодня, 11:50

Пашазаде: Победа Азербайджана стала общей победой мусульман

Сегодня, 11:43
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10