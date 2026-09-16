Единство, сила, мир: какие месседжи Ильхам Алиев адресовал тюркскому и исламскому миру

Современные глобальные реалии вновь заставляют задуматься о том, что обычно воспринимается как само собой разумеющееся: о цене единства, значении исторической памяти и способности защищать мир.

Именно эти темы стали центральными в выступлении президента Азербайджана Ильхама Алиева на встрече с религиозными лидерами тюркского и исламского мира. От Карабаха и пережитой войны до современных угроз и будущего регионального сотрудничества - глава государства выстроил разговор вокруг основного тезиса: «наше единство укрепит каждого из нас».

Азербайджанский лидер констатировал внимание на главном: в условиях растущей нестабильности необходимо не просто поддерживать контакты, а действовать как пространство солидарности, способное защищать свои интересы и противостоять несправедливости.

География и тема встречи неслучайны – в эти дни в Баку организовано одновременно два мероприятия - заседание Совета мусульманских религиозных лидеров ОТГ и конференция, посвященная великому азербайджанскому мыслителю XV века Сейиду Яхье Бакуви. Так в азербайджанской столице сошлись историческая память, религиозная дипломатия и современная региональная политика.

Именно через эту связку Ильхам Алиев обозначил более широкую повестку - от культурного наследия и исламской солидарности до уроков Карабахской войны и необходимости сохранять мир в условиях, когда международная система переживает глубокую нестабильность.

Азербайджан как точка пересечения

В выступлении президента особое место заняла тема положения Азербайджана в регионе. Для Баку тюркский мир и Кавказ не являются двумя изолированными направлениями внешней политики. Исторически и географически Азербайджан рассматривает себя как связующее звено между ними.

Именно поэтому участие в нынешних мероприятиях представителей тюркских государств, Грузии, Сирии, республик Северного Кавказа президент назвал примером единства: «Конечно, Азербайджан играет здесь особую роль. Ведь Азербайджан является как частью тюркского мира, так и кавказской страной».

В этом контексте роль Баку выходит за рамки организации очередного международного мероприятия. Азербайджан стремится формировать площадку, на которой пересекаются различные региональные идентичности и интересы.

Это положение президент связал не только с современными политическими реалиями, но и с историей страны. В его выступлении прозвучала мысль о том, что история Азербайджана сама по себе демонстрирует тесное переплетение различных цивилизационных и культурных пространств. От древней Кавказской Албании до тюркских государственных образований - речь идет о территории, которая на протяжении веков находилась на пересечении разных исторических процессов.

В таком прочтении сегодняшняя повестка приобретает дополнительное измерение. Азербайджан предлагает взаимное усиление тюркского, исламского направлений. И именно единство, по мнению азербайджанского лидера, должно становиться практическим ресурсом в условиях, когда региональные кризисы все чаще выходят за пределы одного государства.

Исламская солидарность: не декларация, а политическая практика

Вторая линия выступления главы государства - исламская солидарность. Здесь Ильхам Алиев сознательно сделал акцент на практических шагах Азербайджана. Баку уже проводил крупные мероприятия в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС), следующим крупным событием должен стать Саммит Организации в следующем году.

Президент считает, что проведение такого мероприятия именно в Баку на фоне происходящих в мире процессов не случайно: «Азербайджан во всех организациях, в которых он представлен, выступает как объединяющая, примиряющая и ориентированная на сотрудничество страна».

Особенно важно это в период, когда исламский мир сталкивается с многочисленными конфликтами и внутренними противоречиями.

«Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы мусульманский мир объединился как единая семья, были прекращены все ненужные разговоры, противостояния. Чтобы элементы, желающие разделить нас, а на самом деле - нанести удар по исламской религии, были поставлены на место. Конечно же, этого мы можем достичь только совместными усилиями», - заявил Ильхам Алиев.

Ключевая формула здесь - «совместными усилиями». В выступлении президента единство предстает ответом на конкретные процессы: вооруженные конфликты, рост напряженности, религиозную нетерпимость и попытки противопоставить мусульманские общества друг другу.

Поэтому и роль религиозных лидеров Ильхам Алиев определяет шире, чем исключительно духовную. Их публичное слово, по его оценке, способно влиять на общественные настроения и укреплять атмосферу мира, сотрудничества и примирения. «Каждое слово мусульманских религиозных лидеров, безусловно, очень ценно и дорого для мусульманских общин. Если эти слова направлены на мир, сотрудничество, процветание, примирение, то в регионах, где мы живем, будут царить мир и спокойствие», - сказал глава государства.

Для Азербайджана эта тема имеет и внешнеполитическое измерение. Страна укрепляется в роли государства, способного одновременно говорить с тюркским миром, Кавказом и более широким исламским пространством. Баку тем самым расширяет пространство для дипломатии, в котором религиозная и культурная повестка становится частью регионального диалога.

Карабах: память о разрушении и торжество справедливости

Центральная и наиболее эмоционально насыщенная часть выступления президента была связана с Карабахом. И здесь прозвучал принципиальный для Баку тезис - мир не означает забвения прошлого.

Небольшое отступление: в программе визита делегации в Азербайджан – поездки в Агдам, Ханкенди, Ходжалы, Шушу. Для иностранных религиозных лидеров эта поездка должна стать возможностью увидеть одновременно две стороны одной истории - последствия многолетнего конфликта и восстановление освобожденных территорий.

«Уверен, что эта поездка будет очень интересной для вас, потому что вы увидите последствия 30-летней оккупации, масштабы разрушений и в то же время новый облик возрождающегося сегодня Карабаха», - подчеркнул президент.

В этой формуле фактически заключена вся логика современного подхода Азербайджана: показать не только то, что было разрушено, но и то, что создается на этих территориях сегодня.

Президент подробно говорил о разрушенных городах и селах, мечетях и объектах культурного наследия. При этом религиозное наследие занимает отдельное место в процессе восстановления: «Наш народ с такой огромной любовью и уважением относится к нашим национально-духовным ценностям, к нашей религии, что реставрационные работы мы начали проводить с мечети, и этот процесс продолжается и сегодня». Первым реставрируемым объектом после окончания Второй Карабахской войны стала Агдамская мечеть.

«На сегодняшний день восстановлены и заново отстроены 12 мечетей, которые были разрушены либо полностью, либо частично, и этот процесс продолжается», - констатировал Ильхам Алиев.

Надо отметить, что восстановление мечетей - не просто строительный проект. Оно рассматривается как часть возвращения жизни на освобожденные территории. «Сегодня уже в 48 городах и селах в Карабахе и Восточном Зангезуре живут люди. То есть бывшие переселенцы вернулись, там также обосновались те, кто работает и учится. Программа «Великое возвращение» успешно реализуется. В упомянутых мной городах и селах уже проживает более 90 тысяч человек. То есть жизнь вернулась, и это наше большое достижение, историческое достижение. Наш народ 30 лет жил в страданиях. А сегодня мы живем как народ-победитель, как победоносное государство», - подчеркнул глава государства.

Именно здесь возникает принципиальный контраст: Карабах должен восприниматься не только как территория недавней войны, но и как территория восстановления, не только как свидетельство прошлого, но и как проект будущего.

Память как политический урок

При этом Ильхам Алиев прямо обозначил: установление мира не означает отказа от исторической памяти. Для Азербайджана память о последствиях конфликта, о Ходжалы, о разрушенных, оскверненных мечетях является частью национального опыта, который должен определять отношение к будущим рискам.

«Да, сегодня установлен мир, и война прекращена. Между Арменией и Азербайджаном идет мирный процесс, и я уверен, что мир будет долгосрочным. Во всяком случае, такова позиция Азербайджанского государства. Но мы никогда не забудем зверств, совершенных против нас, против нашего народа. Мы никогда не забудем жертв Ходжалы, мы никогда не забудем наши разрушенные мечети, наши оскверненные очаги культуры, и эта память сделает нас еще более бдительными. Она не позволит нам вновь обмануться на сладкие речи, не позволит вновь осуществить какие-либо коварные планы против нашего народа», - заявил азербайджанский лидер.

Это одна из ключевых мыслей всей речи президента – Ильхам Алиев напрямую связывает опыт Карабахской войны с необходимостью укрепления государства и его оборонных возможностей: «Мы должны быть бдительными, мы бдительны и в то же время наращиваем свою военную мощь. Именно благодаря военной мощи и героизму наших сыновей мы изгнали оккупационную армию Армении с наших земель. Поэтому военно-патриотическое воспитание сегодня получило очень широкий размах в Азербайджане».

Вслед за этим звучит еще более широкая формула: «Каждый видит, что сегодня мир полностью изменился и на первый план вышел фактор силы. Принцип «кто силен, тот и прав» выдвинули не мы. Но мы должны считаться с существующими реалиями и, конечно же, считаемся. Знаем, что единственный гарант нашего суверенитета, территориальной целостности, дальнейшей жизни нашего народа как свободного, независимого народа – наша воля, решимость, военная мощь, сплоченность нашего народа в единый кулак, наша вера и национальные ценности».

Тем самым президент проводит прямую линию от прошлого к настоящему: опыт конфликта, по его оценке, должен не только сохраняться в национальной памяти, но и превращаться в институциональные выводы - укрепление государства, народа, его способности защищать собственные интересы.

К разговору о двойных стандартах

Отдельное внимание в своем выступлении глава государства уделил международной реакции на армяно-азербайджанский конфликт. Здесь он говорил уже о том, какие выводы Азербайджан сделал из отношения международных институтов к оккупации - стоящие за Арменией крупные державы, в том числе и прежде всего страны-сопредседатели Минской группы, хотели скрыть все деяния агрессора, ООН, Совет Безопасности которой принял четыре резолюции, требующие вывода армянских вооруженных сил с оккупированных земель, хранила молчание, молчала ОБСЕ, Совет Европы фактически поддерживал оккупацию. Европейский парламент всегда оказывал поддержку стране-оккупанту Армении, и так обстоит дело и сегодня.

Президент Азербайджана категоричен в своих оценках: «Значит это – двойные стандарты. Откуда исходят эти двойные стандарты, вполне ясно. Во всяком случае, они не исходят из исламского мира. Поэтому нам всем нужно это знать».

И это уже не только оценка прошлого. Это аргумент в пользу самостоятельности и сплоченности тех государств, которые сталкивались с подобной избирательностью международных подходов.

Азербайджан на протяжении десятилетий пытался добиваться политического решения проблемы дипломатическими средствами. Однако политической оценки оккупации со стороны ряда европейских институтов дано не было, международные санкции к Армении применены не были – и все это вполне осознанно.

Именно этот опыт объясняет нынешний акцент Баку на самостоятельной внешней политике и собственных возможностях. Урок заключается в понимании того, насколько важно иметь собственный политический вес.

Мир как стратегический выбор

При всей жесткости оценок прошлого президент в своей речи сделал упор на главном вопросе настоящего - как сохранить достигнутый мир.

Ильхам Алиев особо подчеркнул, что после победы Азербайджан мог бы диктовать любую повестку: «Но мы выбрали мирную повестку, и насколько мудрым был этот выбор, сегодня, как говорится, очевидно всему миру, и весь мир это видит».

Эта позиция особенно важна на фоне более широкого контекста, который президент обозначил в заключительной части выступления. По его словам, современные конфликты все чаще приобретают многосторонний характер, а их география расширяется.

«Мы живем в условиях мира чуть больше года – год и месяц. Мир еще не установился окончательно. Да, у нас есть сильная воля. Мы привержены мирной повестке. Однако процессы, происходящие в мире и вокруг нас – это теперь видит каждый, – фактически вышли на неуправляемый уровень. При этом хаотичная ситуация может как усугубиться в рамках существующих конфликтов, так и расшириться. Мы видим, что многие страны находятся в состоянии конфликта в различных регионах. То есть это не противостояние между двумя странами. Многие страны уже активно участвуют в этих противостояниях, и география этих кровавых столкновений расширяется», - заявил глава государства.

И здесь вновь на первый план выходит тема международной и региональной солидарности. Тюркский мир, Кавказ, исламские государства - президент рассматривает их в едином контексте, где ответом на растущую нестабильность должны становиться не новые линии разделения, а сотрудничество, взаимная поддержка и сохранение мира: «Поэтому каждый из нас должен приложить большие усилия, чтобы сохранить и защитить мир в тюркском мире, в Кавказском регионе».

В этом и заключается важнейший итог выступления. Историческая Победа в войне и полное восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета - для Азербайджана это основа новой региональной архитектуры. Ее следующий этап должен строиться уже вокруг мира, безопасности, стабильности и развития.

Именно поэтому финальный призыв президента прозвучал предельно конкретно: «Наше единство укрепит каждого из нас. Потому что в одиночку мы можем столкнуться с трудностями, но когда тюркский мир, Кавказ, исламский мир вместе, никто не сможет нам навредить. Никто не сможет совершить против нас несправедливость. Именно поэтому как государство и в рамках проводимой нами государственной политики мы всегда придаем этому фактору первостепенное значение».

В этом тезисе - концентрированное содержание всей встречи. Баку предлагает смотреть на нынешний этап не только через призму пережитого, но и через то, каким будет мир завтра. Ответ Азербайджана выстраивается вокруг трех опор – сохранение исторической памяти, укрепление государства и расширение пространства солидарности.

Главный посыл президента при этом предельно ясен: мир нельзя воспринимать как окончательную данность. Его необходимо закреплять политической волей, единством общества и государств региона и способностью защищать достигнутые результаты. Именно так прошлое превращается в политический опыт, а память - в один из факторов безопасности.