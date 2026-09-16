Фархад Мамедов: Осадок от реакции в Армении на посещение дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур 

Автор: заместитель председателя Правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фархад Мамедов

В заявлении Азербайджанской группы Инициативы «Мост мира» было отмечено разочарование «в связи с враждебной реакцией средств массовой информации и неприемлемым тоном публичного дискурса в Армении в отношении визита дипломатического корпуса в Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы Азербайджанской Республики 11–12 сентября 2026 года».

Эти несколько дней позволили провести мониторинг контента основных медиа ресурсов Армении, выступления в социальных сетях политических деятелей, экспертов и журналистов, позиционирующих себя как провластные, оппозиционные, независимые, реваншисты или же миротворцы. Реакция была бурная, масштабная, тотальная, с одинаковыми тезисами – все составляющие организованной кампании.

Такое можно было наблюдать в период 2023 года, когда официальный Баку начал продвигать идею роспуска МГ ОБСЕ. Тогда армянское общество, диаспора, власть выступили с единых позиций – противодействовать процессу. Для Азербайджана отношение к роспуску МГ ОБСЕ было маркером отношения к теме территориальной целостности. Данный этап был преодолен только к концу 2025 года…

Основания для разочарования

Контент можно разбить на две части. Оказание давления на дипломатический корпус, аккредитованный в Азербайджане (!), который принимал участие в визите, и к представлению христианских церквей в Карабахе как наследия Кавказской Албании.

Визиты дипкорпуса на освобожденные территории были, есть и будут! Это суверенное право Азербайджана и не подлежит обсуждению. Форма визита, проведенные мероприятия, экскурсии – не могут быть основанием для дискурса и недовольства. Однако, в Армении началась кампания давления на представителей стран, дипломаты которых приняли участие в визите. Наряду с призывами оформлять жалобы, есть сигналы и о вербальном давлении отдельных дипломатов Армении.

Целями визита дипкорпуса является демонстрация масштабов разрушений, восстановительных работ, уровня минного загрязнения. Территория, пострадавшая от войны и конфликта, находится в пределах Азербайджана – это приходится напоминать иностранным партнерам посредством и таких визитов.

Относительно претензий на религиозные сооружения

Общественный дискурс объединил Армянскую Церковь, власти, диаспору. Прежде тему религиозного наследия в основном поднимала церковь и диаспора. Неспроста ранее напомнил контекст темы МГ ОБСЕ. После роспуска МГ ОБСЕ именно религиозное наследие стало для реваншистских сил в Армении инструментом для реализации территориальных претензий к Азербайджану. Это мы видим в доктринальных документах Армянской Церкви, деятельности диаспоры в среде религиозных радикалов в США и Европе.

Азербайджан всегда утверждал, что исторические церкви в Карабахе являются наследием Кавказской Албании, достоянием истории Азербайджана и защищается от посягательств. В рамках визита дипкорпуса было продемонстрировано, что церкви в сохранности и восстанавливаются.

Мониторинг армянского контента также показал, что в рамках обсуждений темы «армянского религиозного наследия в Карабахе» был продемонстрирован единый односторонний подход, без упоминания Азербайджанского культурно-религиозного наследия в Армении. Вообще ничего… что наводит на мысли, что единение власти, оппозиции, церкви и диаспоры имеют реваншистские тенденции…

От слов к делу

В мирной повестке накопилось много тем, по которым сказано много слов, однако действий не наблюдается. С этим мы сталкивались и прежде. Наступает время, когда для продвижения мирной повестки одних слов и обещаний становится недостаточным, а организованная реакция, напоминающая тенденции реваншизма, повышают уровень сомнений.

Про Инициативу «Мост мира»

Армянская группа Инициативы «Мост мира» предпочла прямому и открытому диалогу метод диалога посредством заявлений. Это их выбор. В обществах было много дискуссий о том, что это мы там обсуждаем на закрытых сессиях. Вот это и обсуждаем.