Грузия депортировала 78 иностранцев, включая граждан Азербайджана
Власти Грузии депортировали из страны 78 иностранных граждан, в числе которых оказались и граждане Азербайджана
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.
По информации ведомства, сотрудники Департамента миграции совместно с другими подразделениями МВД в последние дни провели ряд мероприятий по выявлению иностранных граждан, подлежащих депортации.
В результате из Грузии были депортированы граждане Индии, Турции, Египта, России, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, Беларуси, Пакистана, Узбекистана, Бангладеш, Кыргызстана, Эфиопии, Иордании, Шри-Ланки и других государств.
В Министерстве внутренних дел Грузии отметили, что в соответствии с законодательством депортированным лицам запрещен въезд в страну.