 Ремонт дороги на улице Гасана Алиева в Баку осложнил передвижение студентов - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Ремонт дороги на улице Гасана Алиева в Баку осложнил передвижение студентов - ВИДЕО

First News Media12:00 - Сегодня
Ремонт дороги на улице Гасана Алиева в Баку осложнил передвижение студентов - ВИДЕО

В социальных сетях распространились кадры, на которых видно, как большая группа студентов пытается пройти по узкому проходу вдоль ремонтируемого участка дороги на улице Гасана Алиева в Баку.

Как сообщает 1news.az, с началом учебного года проблема стала особенно заметной. Перед вторым корпусом Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) ведутся ремонтные работы, при этом полноценная пешеходная инфраструктура на участке фактически отсутствует. Для студентов, по всей видимости, не организован безопасный альтернативный маршрут, а территория ремонта не оборудована необходимыми ограждениями и четко обозначенным проходом.

В часы пик ситуация становится еще более сложной: одновременно по узкому участку проходят десятки студентов, что создает дополнительные риски для их безопасности.

Ремонтные работы необходимы, однако их проведение не должно лишать пешеходов возможности безопасно передвигаться. Особенно это важно на участке, которым ежедневно пользуется большое количество студентов.

В связи с этим возникает конкретный вопрос к ответственным структурам: какие меры безопасности предусмотрены на данном участке и когда для студентов будет организован полноценный и безопасный пешеходный маршрут на период проведения ремонтных работ?

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