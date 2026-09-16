Гусейнов: Агдам превращается из «Хиросимы Кавказа» в символ мира

Агдам, который когда-то считался символом разрушения и скорби и получил название «Хиросима Кавказа», сегодня превращается в символ мира, безопасности и уверенности в будущем.

Как сообщает Report, об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на мероприятии в рамках международной научно-практической конференции, посвященной Сейиду Яхье Бакуви, в Агдамской пятничной мечети.

По его словам, Агдамская мечеть является одним из символов Карабаха и важным центром богослужения и паломничества как для местных жителей, так и для гостей города.

Гусейнов отметил, что восстановление сельской мечети XVIII века в селе Юсифджанлы Агдамского района, а также Музейного комплекса истории и архитектуры «Имарет», где расположены усыпальницы представителей ханской династии Карабаха, свидетельствует о внимательном отношении Азербайджанского государства к религиозному и культурному наследию.