Арриндел поддержала право западных азербайджанцев на возвращение

Преподаватель Университета Говарда в США и президент организации One St. Martin Association Рода Арриндел выразила поддержку праву западных азербайджанцев на возвращение в родные края.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинскую инициативную группу, об этом она заявила на конференции, организованной группой.

Арриндел подчеркнула, что все пострадавшие должны иметь возможность свободно реализовывать свои права без препятствий и принуждения. «Мы признаем право западных азербайджанцев на возвращение в родные края», — заявила она.

По словам Арриндел, право на возвращение является актуальным не только для западных азербайджанцев, но и для людей, которые были вынуждены покинуть свои родные места в разных регионах мира.

Она отметила, что One St. Martin Association готова поддерживать защиту прав таких людей и взаимодействовать с международными партнерами для содействия их возвращению на родину.

«Конференции, организованные Бакинской инициативной группой, создают возможности для привлечения внимания международной общественности к проблемам, с которыми сталкиваются различные народы, и озвучивания позиций по вопросу права на возвращение», — сказала Арриндел.

One St. Martin Association — общественная организация, выступающая за деколонизацию, суверенитет и независимость острова Сен-Мартин.