Пашазаде: Победа Азербайджана стала общей победой мусульман

Победа Азербайджана является победой всего исламского мира, заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде в Агдамской Джума мечети.

Как сообщает Report, выступая на мероприятии в рамках международной научно-практической конференции, посвященной Сеиду Яхье Бакуви, Пашазаде отметил, что в Карабахе расположено множество мечетей, однако Агдамская Джума мечеть — это «мечеть шехидов».

Он напомнил, что во время Первой Карабахской войны в мечети проходили церемонии прощания с погибшими. «Сколько матерей проливали слезы в стенах Агдамской Джума мечети. Это были очень тяжелые времена», — сказал Пашазаде.

Глава УМК также заявил, что в период Первой Карабахской войны и армянской оккупации, когда Агдамская Джума мечеть и другие мечети Карабаха подвергались осквернению, мусульмане не оказали поддержки.

По словам Пашазаде, в настоящее время Карабах восстанавливается, религиозные объекты реставрируются, а также строятся новые мечети.

Он также сообщил, что накануне на встрече с главой государства было принято решение провести продолжение конференции, посвященной Шейху Сеиду Яхье Бакуви Ширвани, в Агдамской Джума мечети.

«Считаю, что победа Верховного главнокомандующего, победа Азербайджана — это победа исламского мира», — заключил глава УМК.