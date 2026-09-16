Турция предложила создать Банк развития тюркских государств

В Турции разработали проект создания Банка развития тюркских государств.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Кюршад Зорлу на II Международной конференции ведущих национальных аналитических центров Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

По его словам, создание Тюркского инвестиционного фонда имеет большое значение, однако для укрепления позиций на мировом финансовом рынке необходимо создать совместный Банк развития. Зорлу отметил, что по поручению президента Турции совместно с Финансовым управлением Администрации президента был подготовлен соответствующий проект.

«Создание Тюркского инвестиционного фонда имеет большое значение, однако, на мой взгляд, для того чтобы иметь вес на мировом финансовом рынке, необходимо создать совместный Банк развития. По поручению нашего президента мы вместе с Финансовым управлением Администрации президента также подготовили соответствующий проект. Мы представим его другим тюркским государствам, а также Генеральному секретариату нашей организации.

Мы должны не только использовать имеющиеся у нас возможности, но и задействовать потенциал мирового финансового рынка, чтобы предоставлять нашим предпринимателям кредиты и оказывать им поддержку в других формах, особенно для развития Среднего коридора», — отметил он.

Кроме того, он заявил, что Турция стремится открыть новый маршрут от Среднего коридора к Персидскому заливу.

«Наше видение как Турции заключается не только в использовании Каспийского моря в качестве транзитного маршрута. Мы подписали предварительный протокол соглашения с Ираком по проекту "Дорога развития". Этот маршрут будет проходить через Турцию в направлении Персидского залива», — отметил Зорлу.