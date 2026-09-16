Вынесен приговор директору детского сада «Moon Kids»
Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу директора детского сада «Moon Kids» Хавваханым Рустамовой, обвиняемой в мошенничестве.
Как сообщает АПА, сегодня на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям выступил государственный обвинитель Фуад Мусаев.
Он предложил приговорить Хавваханым Рустамову к 7 годам лишения свободы и взять ее под стражу в зале суда.
Адвокат обвиняемой в своем выступлении попросил оправдать подзащитную.
Представитель Государственного фонда социальной защиты попросил полностью удовлетворить гражданский иск.
Суд огласил приговор. Согласно приговору, Хавваханым Рустамова приговорена к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года. Назначенное ей наказание признано условным с испытательным сроком 3 года. Избранная в отношении нее мера пресечения в виде домашнего ареста заменена на подписку о невыезде.