Вынесен приговор директору детского сада «Moon Kids»

Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу директора детского сада «Moon Kids» Хавваханым Рустамовой, обвиняемой в мошенничестве.

Как сообщает АПА, сегодня на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям выступил государственный обвинитель Фуад Мусаев.

Он предложил приговорить Хавваханым Рустамову к 7 годам лишения свободы и взять ее под стражу в зале суда.

Адвокат обвиняемой в своем выступлении попросил оправдать подзащитную.

Представитель Государственного фонда социальной защиты попросил полностью удовлетворить гражданский иск.

Суд огласил приговор. Согласно приговору, Хавваханым Рустамова приговорена к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года. Назначенное ей наказание признано условным с испытательным сроком 3 года. Избранная в отношении нее мера пресечения в виде домашнего ареста заменена на подписку о невыезде.