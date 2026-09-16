Община Западного Азербайджана призвала Армению отказаться от политики «миацума»

В Армении не утихает необоснованная шумиха вокруг недавнего визита зарубежных дипломатов на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Подобная реакция, наносящая ущерб процессу мира и нормализации между двумя странами, свидетельствует о том, что в армянском обществе все еще сохраняются серьезные колебания в вопросах полного отказа от пресловутой политики «миацума», признания суверенитета Азербайджана и проживания в условиях добрососедства. Выдвинутая Ереваном концепция «Реальной Армении» фактически переживает серьезный кризис.

Об этом говорится в сегодняшнем заявлении Общины Западного Азербайджана.

Авторы заявления отмечают, что в последние дни вновь наблюдается актуализация в армянском обществе подходов, основанных на фальшивой истории, фальшивой древности и национальной исключительности: «Отрицание истории и культуры азербайджанского народа, обладающего великой историей и богатым культурным наследием, является в корне ошибочной и опасной политикой».

Именно подобная ядовитая идеология и подобные подходы на протяжении последних 30 лет вовлекали Армению в политику «миацума», создавали почву для депортации западных азербайджанцев из Армении, оккупации азербайджанских территорий и целенаправленного разрушения культурного наследия, в том числе мечетей. К каким последствиям для самого армянского государства и армянского народа привела эта политика, хорошо известно каждому, подчеркивается в заявлении.

Община Западного Азербайджана призывает армянское общество не повторять ошибок прошлого, положить конец попыткам вмешательства во внутренние дела Азербайджана, в полной мере признать суверенитет и территориальную целостность нашей страны, а также воздерживаться от провокационных действий, вызывающие справедливое недовольство в Азербайджане.