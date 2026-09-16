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В Конго продолжает распространяться вспышка Эболы

Феликс Вишневецкий12:20 - Сегодня
В Конго продолжает распространяться вспышка Эболы

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго по-прежнему носит интенсивный характер и продолжает распространяться.

К настоящему времени в семи провинциях зарегистрировано около 7200 случаев заболевания, 3500 из которых закончились летальным исходом, сообщает 1news.az со ссылкой на Службу новостей ООН.

Представители ООН и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали международное сообщество активизировать поддержку ДРК, чтобы взять эпидемию под контроль.

«Вспышка остается смертоносной и масштабной», — отмечает старший координатор ООН по борьбе с Эболой Жюльен Харнейс. По его словам, несмотря на то что в некоторых районах удалось добиться прогресса, в других число случаев заболевания продолжает расти, особенно в провинции Северное Киву.

Отмечается, что эпидемия охватила обширную часть территории страны. Пострадавшие районы расположены в двух часовых поясах, а перелет между некоторыми из них занимает более двух с половиной часов. Работу специалистов также осложняют отсутствие необходимой инфраструктуры и нападения на медицинских работников.

По словам Харнейса, большинство жителей ДРК поддерживают противоэпидемические меры, однако небольшая группа людей, преимущественно молодых мужчин, совершает нападения на медработников и других участников операции.

Подчеркивается, что при этом эпидемиологическая ситуация в разных частях страны существенно различается: в Северном Киву число случаев быстро растет. В Верхнем Уэле, недалеко от границы с Южным Суданом, также еженедельно регистрируют от 30 до 40 новых случаев. В Южном Киву с мая новых случаев не выявляли, тогда как в Южном Убанги недавно был зарегистрирован один случай заболевания.

Руководитель отдела эпидемиологии и аналитического сопровождения операций ВОЗ Оливье ле Полен подчеркнул, что эпидемиологический надзор и выявление заболевших должны продолжаться даже в тех районах, где в настоящее время новые случаи не фиксируются. Учитывая масштабы распространения вируса, для установления контроля над ситуацией может потребоваться еще долгое время.

Власти ДРК, гуманитарные организации и Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний тесно координируют свои действия, сообщает Харнейс. Комплексный подход уже позволил увеличить число больничных коек. Продолжается также сотрудничество в области вакцинации и профилактического лечения.

При этом представители ООН и ВОЗ предупреждают, что даже при появлении первых признаков улучшения нельзя ослаблять принимаемые меры. «В борьбе с Эболой нельзя сбавлять темп», — заявил Харнейс. Он призвал активизировать работу и предоставить специалистам все необходимые ресурсы.

По словам экспертов, несмотря на первые признаки улучшения, эпидемия может вновь набрать силу. Отмечается, что число случаев заболевания — самое высокое за всю историю ДРК.

Отмечается, что одной из главных проблем остается нехватка финансирования. Дополнительные средства необходимы как для борьбы с Эболой, так и для проведения более широкой гуманитарной операции, которая в настоящее время профинансирована лишь на 49%.

«То, что произойдет в будущем, зависит от наших действий сегодня», — отметил Харнейс.

Представители ООН и ВОЗ подчеркивают, что своевременное финансирование позволит сдержать распространение Эболы и избежать значительно более тяжелых гуманитарных и экономических последствий.

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