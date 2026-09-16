Хикмет Гаджиев: Богатое наследие Кавказской Албании прослеживается в Карабахе

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев представил на Арабском медиафоруме в Дубае богатое историческое наследие Азербайджана.

Как передает Report, об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.

По его словам, в своем докладе в рамках панельной дискуссии он рассказал о древнем царстве Кавказской Албании, включая его богатое христианское наследие, значимый след которого в особенности можно наблюдать в Карабахе и других регионах Азербайджана.

"Я подчеркнул многовековую традицию мультикультурализма и религиозной толерантности в Азербайджане, а также приверженность нашей страны защите, сохранению и восстановлению своего богатого культурного и религиозного наследия, независимо от его происхождения или конфессиональной принадлежности.

Я также затронул тему масштабного разрушения, осквернения и изменения религиозного и культурного наследия Азербайджана в годы оккупации, подчеркнув важность сохранения исторической правды и защиты этого наследия для будущих поколений", - следует из публикации.

По словам Х.Гаджиева, в панельной дискуссии, модератором которой выступил гендиректор Euronews, также приняли участие министр иностранных дел Грузии и министр экономики и туризма ОАЭ.