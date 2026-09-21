Пашинян описал грядущие отношения с Россией словами «никогда не будут прежними»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Арменией и Россией «неминуемо изменятся», но эти изменения не связаны с конкретным человеком или политической силой. Он выразил свое мнение в интервью Boon TV.

«Наши отношения с Россией неминуемо изменятся, это не связано с каким-либо человеком или политической силой. Кто бы это ни был, отношения Армении и России не будут такими, как прежде», — высказался он.

Премьер-министр связал предстоящие изменения в отношениях с Москвой с новыми условиями, в которых оказалась его страна. По его словам, прежние отношения складывались в условиях военного конфликта, а теперь Армения находится «в атмосфере мира». Он также отметил, что не предвидит ухудшения отношений с Россией, а желает углубить их в новой мирной среде.

Источник: Lenta.ru