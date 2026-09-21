Саяд Аран раскритиковал процедуру приема у министра здравоохранения - ответ Минздрава

Министерство здравоохранения прокомментировало заявления депутата Саяда Арана в адрес министра здравоохранения, озвученные на заседании комитета Милли Меджлиса по правам человека.

Как сообщает 1news.az, в ведомстве в ответ на высказывания парламентария заявили, что прием граждан осуществляется министром и другими руководящими лицами на основе утвержденного графика.

Было отмечено, что прием проводится в административном здании министерства, а соответствующая информация предварительно размещается на официальном сайте Минздрава.

«В связи с этим для правильного понимания общественностью данных высказываний важно учитывать указанное распределение полномочий», — подчеркивается в заявлении.

Что сказал депутат?

На состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса по правам человека депутат Саяд Аран заявил: «Я выражаю протест против порядка приема граждан министрами, это неправильно. К примеру, министр здравоохранения отправляется на прием. Все подступы перекрывают так, что туда невозможно подойти».

«Заранее в списки включают и пропускают внутрь людей с относительно мягкими, безобидными обращениями. А люди с реальными жалобами не могут попасть на прием и высказать свою проблему министру», - отметил депутат.