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Аэропорты Великобритании пострадали из-за технических неполадок

First News Media15:45 - Сегодня
Аэропорты Великобритании пострадали из-за технических неполадок

Аэропорты Северной Ирландии, Англии и Шотландии пострадали из-за неполадок системы, используемой Национальной авиационной службой.

Об этом сообщают британские СМИ.

«Сегодня рано утром в нашем центре в шотландском Прествике возникла техническая проблема», — заявил представитель Национальной службы управления воздушным движением.

В итоге неполадку устранили, однако на восстановление работы аэропортов в обычном режиме еще потребуется время.

Задержки и отмены рейсов зафиксировали в нескольких столичных аэропортах, в том числе в Хитроу и Лондон-Сити. Также перебои в работе произошли в международных аэропортах Бристоля, Манчестера, Ливерпуля, Ньюкасла, Глазго, Белфаста и в аэропорту Лидс-Брэдфорд.

По сообщению авиационной аналитической компании Cirium, всего отменили 24 рейса. Кроме того, поступали данные о задержке сотен вылетов.

Это уже второй за последнее время инцидент поломки системы управления воздушным движением в Великобритании. Во время предыдущего сбоя, который произошел 8 сентября, задержали или отменили более 2,1 тыс. рейсов. Причиной нарушения работы программы тогда стал системный сбой.

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