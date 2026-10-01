Находящийся в международном розыске гражданин Азербайджана экстрадирован из Польши

Находящийся в международном розыске человек был задержан в Республике Польша и экстрадирован в Азербайджанскую Республику.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Согласно информации, 1 октября Министерством была осуществлена экстрадиция в Азербайджанскую Республику еще одного лица, объявленного в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола в Азербайджанской Республике, местонахождение которого было установлено в Республике Польша.

Так, гражданин Азербайджанской Республики Рустамов Зиреддин Эльчин оглу обвинялся в совершении в 2023 году мошенничества с причинением ущерба в крупном размере (по статье 178.3.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики) из корыстных побуждений - путем злоупотребления доверием и обмана, давая в разное время ложные обещания потерпевшим с целью завладения чужим имуществом. Его местонахождение было установлено в Республике Польша, и он был взят под стражу.

После запроса Генеральной прокуратуры, а также проведенных переговоров была достигнута договоренность об экстрадиции данного лица в Азербайджан. Это, в свою очередь, еще раз подтверждает авторитет нашего государства на международной арене и то, что Республика Польша является надежным партнером для нашей страны.

Рустамов Зиреддин Эльчин оглу был доставлен в нашу страну из города Варшавы (Республика Польша) ответственными сотрудниками Главного управления международного сотрудничества и Пенитенциарной службы министерства и на основании решения суда о заключении под стражу помещен в соответствующий следственный изолятор.

Министерством продолжаются необходимые мероприятия в этой сфере.