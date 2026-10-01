Билл Скарсгард появился на международном кинофестивале со значком «Free Palestine» - ФОТО

Шведский актер Билл Скарсгард появился на 74-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне со значком «Free Palestine».

Об этом сообщает Islam Channel.

На значке, помимо надписи «Free Palestine», был изображен арбуз - символ, который используется в знак солидарности с Палестиной. Его цвета - красный, зелёный, белый и чёрный - соответствуют цветам палестинского флага.

Отметим, что Б.Скарсгард в этом году вошел в состав официального жюри фестиваля под председательством режиссера Айры Сакса - вместе с другими членами жюри актер участвовал в мероприятиях фестиваля и оценивал фильмы основной конкурсной программы.

Актер получил мировую известность после роли Пеннивайза в фильмах «Оно» и «Оно 2». В последние годы он также снялся в «Носферату», «Джоне Уике 4» и сериале «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Среди его последних работ - фильм Dead Man’s Wire, премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале.

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