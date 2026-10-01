Россия ударила дроном по территории Института ядерных исследований в Киеве

Вечером 30 сентября российский беспилотник ударил по территории Института ядерных исследований в Киеве, где находится исследовательский реактор.

Об этом сообщили в Государственной инспекции ядерного регулирования.

Отмечается, что в результате атаки возник пожар, его ликвидировали. Пострадавших нет. В настоящее время идет расследование и оценка нанесенных повреждений.

"Сам реактор и системы, важные для безопасности, не получили повреждений. Изменения радиационного фона не зафиксированы, его показатели находятся в пределах естественного фона (0,16-0,20 мкЗв/час) и не изменялись", — отметили в Госатомрегулировании.

В ведомстве добавили, что для уменьшения радиационных рисков с февраля 2022 года реактор находится в остановленном состоянии с полной выгрузкой активной зоны. Его эксплуатация ограничивается регламентным обслуживанием систем, важных для безопасности.

Источник: delo.ua