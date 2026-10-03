Эрдоган открыл бульвар "Азербайджан" в Шанлыурфе
В турецком городе Шанлыурфа введен в эксплуатацию бульвар "Азербайджан".
Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил на церемонии открытия городской больницы Шанлыурфы.
"Сегодня помимо городской больницы и соединительных дорог мы также открываем бульвар "Азербайджан" протяженностью 2,5 километра с многоуровневой дорожной развязкой", — заявил Эрдоган.
По его словам, новый объект должен помочь снизить транспортную нагрузку в городе.
Президент Турции также поблагодарил министерство и подрядные организации, участвовавшие в строительстве развязки.
Отметим, что в турецкой городской топонимике слово "бульвар" обычно используется для обозначения крупной городской магистрали или проспекта и не обязательно предполагает наличие прогулочной зоны.