Тур Маклемора «Free Palestine» полностью распродан после скандала с Эдом Шираном

Американский рэпер Маклемор сообщил о полном солд-ауте своего нового концертного тура «Free Palestine», который он организовал после исключения из американской части тура британского певца Эда Ширана.

Все три первых концерта - в Дублине, Париже и Лондоне - были распроданы практически сразу после начала продаж. Об этом Маклемор сообщил в социальных сетях, выразив удивление такой реакцией публики.

Концерты запланированы на 26 октября в Дублине, 29 октября в Париже и 30 октября в Лондоне. По словам рэпера, все средства от выступлений будут направлены организациям, оказывающим помощь палестинцам. Дополнительные даты в США и имена других участников тура будут объявлены позднее.

Поводом для запуска собственного тура стало исключение Маклемора из концертной программы Эда Ширана. Рэпер должен был выступить еще на восьми концертах британского исполнителя, однако был исключен после публичных высказываний в поддержку Палестины во время концерта в Нью-Джерси.

Напомним, что сам Эд Ширан заявил, что решение об исключении Маклемора принимали организаторы тура, а не он лично. Певец также выразил сожаление в связи с ситуацией и позднее заявил, что происходящее в Газе является «катастрофическим и неоправданным».

Напомним, что Маклемор объявил о собственном туре 24 сентября - по его словам, концерты должны стать площадкой для привлечения внимания к гуманитарной ситуации и поддержки палестинцев.

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