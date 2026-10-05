 Тур Маклемора «Free Palestine» полностью распродан после скандала с Эдом Шираном | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Тур Маклемора «Free Palestine» полностью распродан после скандала с Эдом Шираном

Феликс Вишневецкий11:06 - Сегодня
Тур Маклемора «Free Palestine» полностью распродан после скандала с Эдом Шираном

Американский рэпер Маклемор сообщил о полном солд-ауте своего нового концертного тура «Free Palestine», который он организовал после исключения из американской части тура британского певца Эда Ширана.

Все три первых концерта - в Дублине, Париже и Лондоне - были распроданы практически сразу после начала продаж. Об этом Маклемор сообщил в социальных сетях, выразив удивление такой реакцией публики.

Концерты запланированы на 26 октября в Дублине, 29 октября в Париже и 30 октября в Лондоне. По словам рэпера, все средства от выступлений будут направлены организациям, оказывающим помощь палестинцам. Дополнительные даты в США и имена других участников тура будут объявлены позднее.

Поводом для запуска собственного тура стало исключение Маклемора из концертной программы Эда Ширана. Рэпер должен был выступить еще на восьми концертах британского исполнителя, однако был исключен после публичных высказываний в поддержку Палестины во время концерта в Нью-Джерси.

Напомним, что сам Эд Ширан заявил, что решение об исключении Маклемора принимали организаторы тура, а не он лично. Певец также выразил сожаление в связи с ситуацией и позднее заявил, что происходящее в Газе является «катастрофическим и неоправданным».

Напомним, что Маклемор объявил о собственном туре 24 сентября - по его словам, концерты должны стать площадкой для привлечения внимания к гуманитарной ситуации и поддержки палестинцев.

Читайте по теме:

«Free Palestine» и обвинения в антисемитизме: почему Маклемора убрали из тура Эда Ширана - ВИДЕО

Все артисты снялись с тура Эда Ширана после исключения Macklemore за поддержку Палестины - ФОТО

Рэпер Маклемор пожертвует 1 млн долларов заработка с тура Эда Ширана на помощь палестинцам

Поделиться:
367

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству ...

Общество

День Учителя

Хроника

Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Австрии - ФОТО

Мнение

COP17 и водный вопрос: готова ли Армения к экологической ответственности?

Общество

День Учителя

В Баку убили 18-летнего юношу

В Азербайджане к ответственности привлечены 13 клиник

Эмин Амруллаев: Мысль о том, что искусственный интеллект не заменит учителя - банальна

Выбор редактора

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Новости для вас

В отношении танцора Ниджата Азадлы, назвавшего публикации бывшей жены «шантажом», возбуждено уголовное дело - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Нас связал Карабах»: дочь Национального Героя Юрия Ковалёва об отце, любви и возвращении Шуши — СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 1NEWS.AZ

В Баку снесут до 20 зданий: названы улицы и размеры компенсаций

Часть отравившихся в сумгайытской школе учеников выписана домой - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Пашинян снял с должности замглавы СНБ

Сегодня, 13:28

День Учителя

Сегодня, 13:25

В Баку убили 18-летнего юношу

Сегодня, 13:20

В Азербайджане к ответственности привлечены 13 клиник

Сегодня, 13:04

Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Малайзии в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 12:57

Иран вызвал посла Норвегии из-за Starlink

Сегодня, 12:55

Турист из США готовил теракт в Израиле

Сегодня, 12:52

Удар по пункту пропуска Паланка

Сегодня, 12:48

Эмин Амруллаев: Мысль о том, что искусственный интеллект не заменит учителя - банальна

Сегодня, 12:41

Нападение на полицейских в Иране - ФОТО

Сегодня, 12:28

Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Австрии - ФОТО

Сегодня, 12:23

ASELSAN заключила контракты на €2,46 млрд - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

В Шеки из-за сильных дождей затопило частные хозяйства

Сегодня, 12:18

Повредившему бюст Гейдара Алиева в Тбилиси грозит до пяти лет тюрьмы

Сегодня, 12:15

Правительственные силы Йемена взяли Зубаб

Сегодня, 12:10

COP17 и водный вопрос: готова ли Армения к экологической ответственности?

Сегодня, 12:02

Двое сотрудников Госслужбы мобилизации уволены за коррупцию, дела 144 человек переданы в прокуратуру

Сегодня, 11:53

Премьер Испании распускает парламент – в стране проведут досрочные выборы

Сегодня, 11:50

Из Агдама в Кяльбаджар прокладывается новый транспортный маршрут - ВИДЕО

Сегодня, 11:45

Годами избивал и насиловал родную дочь: в суде вынесли приговор жителю Физули

Сегодня, 11:41
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55