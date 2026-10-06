Пожар, произошедший в строении в Сумгайыте, потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар, произошедший в строении на территории поселка Шафаг города Сумгайыт, потушен.

Как сообщили в МЧС, возгорание было ликвидировано подразделениями пожарной охраны в короткие сроки, передает 1news.az.

16:12

В здании, расположенном на территории поселка Шафаг города Сумгайыт, произошел пожар. К месту происшествия привлечены силы противопожарной службы, работы по тушению продолжаются.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, информацию об этом предоставили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.

По данным ведомства, на место привлечены силы Сумгайытского городского управления противопожарной охраны Государственной службы противопожарной охраны МЧС и Сумгайытского регионального центра.